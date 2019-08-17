”Столько чаек я не видела даже на Балтийском море” Эколог два года назад предсказала аварию самолета из-за свалки в подмосковном Жуковском

Мы вместе с инспекторами Минэкологии Московской области потратили очень много сил на эту свалку. Искали собственников земли и тех, кто возит туда мусор. С активистами даже собирали мусор оттуда в мешки и отвозили их в администрацию города Жуковского, чтобы там обратили внимание на проблему. После этого на свалке побывали представители Росприроднадзора, постоянно были какие-то проверки и так далее. Но конкретные люди или структуры, которые стояли бы за организацией этой свалки, мне неизвестны.

На свалке было две страшные проблемы. Первая — это чайки. Такого количества чаек я не видела даже на Балтийском море. Там колоссальное скопление птиц. Я объездила очень много полигонов в Московской области, но такого количества не видела. Дело в том, что на этой свалке для них есть все условия для максимально быстрого размножения. В воде они гнездились, а там, где завалы мусора, — питались. Было понятно, что если ничего не делать, то чаек станет еще больше. Любой сообразит, что это опасно для полетов, потому что взлетно-посадочная полоса находится в километре от свалки.

Вторая проблема — одна из частей свалки сильно горела. Несанкционированные свалки в принципе периодически поджигают. Потому что вывозить мусор некуда и людям кажется самым простым выходом его поджечь. Ее тушат водой, а свалки ТБО невозможно потушить водой — будет только дым и смрад. Нужно тушить обезвреженными иловыми осадками, чтобы погасить очаг возгорания. При этом прямо рядом со свалкой находились большие цистерны с топливом для заправки самолетов. Была очень опасная ситуация.

Кроме того, опасность в том, что вода в карьере загрязнена. Если в водоем кинуть такой большой объем мусора, он неминуемо начнет разлагаться — и все это попадет в подземные воды. А оттуда — в колодцы местных жителей и в Москву-реку.

Исходя из всего этого, в 2017 году свалку начали понемногу убирать. Пошли разговоры, что нужно рекультивировать ее. Все начали радостно говорить мне, что ситуация улучшилась, но этой весной я снова побывала там. И не могу сказать, что стало сильно лучше. Частично убрали навалы над землей, но то, что было в карьерах, там и осталось. И чайки там тоже остались. Куда они улетят от такой благодатной среды?

Не нужно быть провидцем, чтобы понимать: из-за халатного отношения может возникнуть чрезвычайная ситуация. Было очевидно, что бесследно все это не пройдет. Вчера [после происшествия с А321] я просто плакала и гордилась нашими замечательными пилотами. Но до таких ситуаций нельзя доводить.

Сейчас я надеюсь, что со свалкой что-нибудь сделают. Хорошо, что вчера все остались живы, но нельзя допустить повторения этой ситуации. В целом рекультивировать можно любой полигон и любую свалку. Правда, чтобы ликвидировать конкретно эту, потребуются немалые средства. Думаю, речь идет более чем о десятках миллионов рублей, но жизни людей важнее.