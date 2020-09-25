Стоит ли Лукашенко бояться “Новичка”? Гозман предположил месть Путина за тайную инаугурацию

Если президенту России Владимиру Путину действительно было неизвестно о тайной инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, то вполне вероятно, что первый может отомстить. Об этом в интервью YouTube-каналу ”И Грянул Грэм” заявил российский политолог Леонид Гозман.
”Если Александр Григорьевич Лукашенко действительно кинул Владимира Владимировича Путина, не пригласив его на инаугурацию, то было бы вполне логично, если у Лукашенко случился бы сердечный приступ, ну, переволновался, например, инсульт. Я не понимаю, что Путину с ним делать. Им на одной Земле ставится тесно, если он действительно кинул”, — предположил политолог.
”Вы считаете, что Лукашенко нужно опасаться ”Новичка”, нужно пить из своей кружки?”, — спросил ведущий.
”Ну, есть и другие средства у российских властей помимо ”Новичка”. Правда, за последнее время они совсем депроффесионализировались. Но на месте Александра Григорьевича я был опасался очень серьезно”, — ответил Гозман
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