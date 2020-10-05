Стенограмма переговоров США и России о гибели ”Курска”: Клинтон выражает соболезнования, Путин говорит о своем рейтинге

- Путин: Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни.
Что происходило с рейтингом Путина
Мы не знаем, о каких рейтингах говорил Владимир Путин. Возможно, речь шла о непубличных социологических опросах, которые тогда проводило Федеральное агентство правительственной связи и информации (через несколько лет оно стало частью Федеральной службы охраны).
Судя по данным ВЦИОМ, которым тогда руководил Юрий Левада, рейтинг Путина действительно не пострадал из-за гибели ”Курска”. Комментируя результаты опроса, проведенного 22–25 сентября 2000 года, аналитики социологической службы отметили, что ”рейтинг доверия президенту вернулся на прежние позиции середины августа”.
Через два дня после встречи с Клинтоном Путин дал знаменитое интервью ведущему CNN Ларри Кингу. В ответ на вопрос, что же случилось с ”Курском” (он был задан в самом начале беседы), Путин с улыбкой ответил: ”Она утонула”. Эта фраза и эта улыбка стали главным, что запомнилось из интервью.
Между тем дальше президент России длинно рассуждает о судьбе лодки (во многом повторяя сказанное Клинтону), а на вопрос, что бы он изменил в своих действиях, отвечает, что отменил бы ”рабочие встречи по месту отдыха в Сочи”. По словам Путина, ”можно было в этой части поступить иначе”, поскольку его действия ”использовали для определенных атак, для раскачивания самого института президентской власти, а это само по себе уже плохо и вредно для государства”.
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