Стендап-комик в срочном порядке покинул Россию из-за шутки, оскорбившей чувства верующих

”Он действовал на опережение, это его личный выбор. Так как пока ему ничего не вменяют, он спокойно прошел погранконтроль”, — сказал юрист.

По его словам, Долгополов пока не готов сообщить, в какую страну уехал. ”И пока все не уляжется, говорить о возможном возвращении преждевременно”, — добавил Соловьев.

Накануне, 22 января, Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из петербургских баров заинтересовалась полиция. Сотрудники полиции запросили у бара информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube. Запись выступления была опубликована 5 апреля, ролик набрал более 2,7 млн просмотров.

В подмосковном ГУ МВД заявили, что начали проверку в отношении Долгополова из-за жалобы на оскорбления чувств верующих, направленной в прокуратуру неким гражданином.

После запроса от МВД бар, где выступал Долгополов, прекратил продажу билетов на его стендапы ”до выяснения обстоятельств”.

”Из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих”, — ответили в МВД на вопрос РБК по ситуации с Долгополовым.

В полиции добавили, что по итогу проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.