Стендап-комик в срочном порядке покинул Россию из-за шутки, оскорбившей чувства верующих(12)
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования, сообщил РБК его адвокат Леонид Соловьев.
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования, сообщил РБК его адвокат Леонид Соловьев.
”Он действовал на опережение, это его личный выбор. Так как пока ему ничего не вменяют, он спокойно прошел погранконтроль”, — сказал юрист.
По его словам, Долгополов пока не готов сообщить, в какую страну уехал. ”И пока все не уляжется, говорить о возможном возвращении преждевременно”, — добавил Соловьев.
Накануне, 22 января, Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из петербургских баров заинтересовалась полиция. Сотрудники полиции запросили у бара информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube. Запись выступления была опубликована 5 апреля, ролик набрал более 2,7 млн просмотров.
В подмосковном ГУ МВД заявили, что начали проверку в отношении Долгополова из-за жалобы на оскорбления чувств верующих, направленной в прокуратуру неким гражданином.
После запроса от МВД бар, где выступал Долгополов, прекратил продажу билетов на его стендапы ”до выяснения обстоятельств”.
”Из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих”, — ответили в МВД на вопрос РБК по ситуации с Долгополовым.
В полиции добавили, что по итогу проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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