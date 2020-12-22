Статистика: эстонцы меньше всех совершают аварии в России

В отчете МВД России за 9 месяцев этого года написано, что эстонцы меньше всех совершают аварий в Российской Федерации. Всего за этот период зафиксировано 5 ДТП по вине граждан Эстонии. Тем самым, Эстония занимает последнее место в "рейтинге" иностранных нарушителей, деля его с Афганистаном.

На первом месте в списке — граждане Узбекистана (797 аварий). На втором Киргизии (701). Третьем — Таджикистана (599). Всего из-за водителей-иностранцев в России за 9 месяцев погибло 320 человек.

В целом, аварийность в РФ снизилась. На это повлияла и пандемия, когда на дорогах было меньше транспорта.