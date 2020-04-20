Станислав Белковский: Вирус – Воланд, Путин – управдом. Что теперь будет?

Президент России Владимир Путин впервые оказался втянут в долгосрочный кризис, поэтому как и каждый тактик он пытается двигаться короткими перебежками, реагируя на происходящее, сказал в интервью ютуб-программе “И Грянул Грэм” политолог Станислав Белковский. По его словам, Путин оказался управдомом, который столкнулся с Воландом и теперь не до коца понимает, что с этим делать.
«Воланд — это эпидемия, это вирус, который вечно хочет зла, но совершает благо. Путин — скорее управдом, он наблюдает за происходящем не в силах понять до конца, что же происходит. Он сталкивался с критическими ситуациями за время своего правления — это была катастрофа подлодки “Курск”, захват заложников в “Норд-Осте” в 2002 и Беслане в 2004. Но это были краткосрочные кризисы, каждый из которых продолжались несколько дней и он оттуда выходил победителем по крайней мере в пропагандистском измерении. Сейчас он впервые влез в долгосрочный кризис, где просто так не отделаешься. Как и каждый тактик он действует короткими перебежками, поживем три дня и посмотрим, что дальше...», - сказал Белковский.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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