Стало известно, рядом с кем похоронят Лужкова

Источник в мэрии Москвы рассказал ТАСС, что гражданская панихида пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря до отпевания.

С 7 до 14 часов будет открыт Храм Христа Спасителя для прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Отпевание начнется в 11 часов 12 декабря. Отпевание Лужкова проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Прощальные речи присутствующие смогут сказать, начиная с 09:30.

После этого гроб с телом Юрия Лужкова по Пречистинке и Большой Пироговской улицам будет перевезен к Новодевичьему монастырю. Бывший градоначальник российской столицы будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба московской мэрии. "Интерфакс" напоминает, что Юрий Лужков управлял российской столицей более 18 лет.

83-летний Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в больнице Мюнхена после проведения операции на сердце. Тело экс-мэра было доставлено рейсовым самолетом в Москву.

Между тем москвичи приносят цветы и свечи в память о Юрии Михайловиче к зданию мэрии на Тверской улице.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской больнице, где ему проводили операцию на сердце. Тело экс-мэра было доставлено рейсовым самолетом в Москву.

Лужков возглавлял столицу 18 лет — с 1992 по 2010 год. После отставки он разводил пчел, занимался сельскохозяйственными проектами в Калининградской области, написал книгу.