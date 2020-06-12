Стало известно о попытке избежать разлива топлива в Норильске в 2016 году

В материалах заседания совета директоров, подлинность которых подтвердил источник издания, говорится, что совет одобрил договор с ”дочкой” ”Норникеля” — компанией ”Институт Гипроникель”. Последняя должна была выполнить проект технического перевооружения топливохранилища ТЭЦ-3.

Целью ремонта называется исключение вероятности экологической катастрофы с разливом топлива — именно это произошло в конце мая 2020 года. В ”Норникеле” не уточнили, ремонт какого именно резервуара проводился, однако в компании подтверждали, что ремонтировали резервуар, из-за которого произошла авария, но называли другие сроки — 2017-2018 годы.

29 мая 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Топливо проникло в почву, что привело к загрязнению реки Амбарная, озера и реки Пясино, впадающей в Карское море.

Директор ТЭЦ Павел Смирнов был арестован судом 11 июня. Его подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Ранее вместе с Павлом Смирновым были задержаны заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов. По данным Следственного комитета, они приняли решение о продолжении эксплуатации резервуара, требующего капитального ремонта, в нарушение правил безопасности.