Стали известны члены нового правительства России: много новых имен(40)
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров РФ.
Согласно указу, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.
Первым вице-премьером РФ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стал Андрей Белоусов. С 2013 года он занимал пост помощника президента по экономике.
Юрий Трутнев назначен вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Бывший замглавы ФНС России Дмитрий Григоренко стал вице-премьером - руководителем аппарата правительства.
Вице-премьерами назначены также Алексей Оверчук (бывший замглавы ФНС России), а также Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко (ранее - руководитель Росреестра), Марат Хуснуллин (бывший заммэра Москвы по вопросам строительства) и Дмитрий Чернышенко (глава АО "Газпром-медиа холдинг").
Вице-премьеры:
Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
Виктория Абрамченко — вице-премьер;
Татьяна Голикова — вице-премьер;
Юрий Борисов — вице-премьер;
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
Юрий Трутнев —вице-премьер — полпред в ДФО;
Алексей Оверчук — вице-премьер;
Марат Хуснуллин — вице-премьер.
Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД России.
Согласно документу, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров - министром иностранных дел РФ. Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта. Министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ.
Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Министром труда назначен замминистра финансов Антон Котяков. Владимир Якушев переназначен министром строительства.
На должность министра юстиции РФ указом президента Владимира Путина назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.
Вместе с тем, своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Во главе министерства просвещения встал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, а министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.
Главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова назначен вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам Максут Шадаев.
Министром спорта стал Олег Матыцин. Министром развития Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов.
Министры:
Сергей Шойгу — министр обороны;
Сергей Лавров — министр иностранных дел;
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
Ольга Любимова — министр культуры;
Александр Новак — министр энергетики;
Евгений Дитрих — министр транспорта;
Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;
Максут Шадаев — министр связи;
Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии.
Владимир Путин заявил, что новое правительство РФ сбалансированное и серьезно обновлено, передает "Интерфакс".
"Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", — сказал Путин на встрече с новым составом кабинета министров.
"Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович (Мишустин — ИФ), успехов вам как руководителю правительства Российской Федерации", — сказал Путин.
На первом заседании обновленного кабмина Мишустин заявил, что важнейшей задачей нового правительства будет достижение роста экономики и изменение бизнес-климата. "Без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере", — сказал он.
"Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл", — отметил премьер.
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