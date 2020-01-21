Стали известны члены нового правительства России: много новых имен

Согласно указу, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

Первым вице-премьером РФ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стал Андрей Белоусов. С 2013 года он занимал пост помощника президента по экономике.

Юрий Трутнев назначен вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Бывший замглавы ФНС России Дмитрий Григоренко стал вице-премьером - руководителем аппарата правительства.

Вице-премьерами назначены также Алексей Оверчук (бывший замглавы ФНС России), а также Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко (ранее - руководитель Росреестра), Марат Хуснуллин (бывший заммэра Москвы по вопросам строительства) и Дмитрий Чернышенко (глава АО "Газпром-медиа холдинг").

Вице-премьеры:

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;

Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;

Виктория Абрамченко — вице-премьер;

Татьяна Голикова — вице-премьер;

Юрий Борисов — вице-премьер;

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;

Юрий Трутнев —вице-премьер — полпред в ДФО;

Алексей Оверчук — вице-премьер;

Марат Хуснуллин — вице-премьер.





Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД России.