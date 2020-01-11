"СССР не извинялся за сбитый самолет Таллинн — Хельсинки". Российский экономист вспоминает гибель "Калева"

"В связи с появлением информации, подтверждающей, что пассажирский самолет компании МАУ был сбит иранской ракетой, обнаруживаются высказывания, будто бы гибель украинского Боинга под Тегераном аналогична гибели малайзийского Боинга над Донбассом, — пишет Илларионов. — Авторы, пишущие об "аналогиях", забывают самое главное в такого рода трагедиях — это наличие или отсутствие умысла, наличие или отсутствие у нажимающих на гашетку намерения сбить пассажирский самолет".

В ряду перечислений сбитых намеренно пассажирских самолетов Илларионов упоминает уничтожение самолета ”Калева”, произошедшее в пятницу 14 июня 1940 года в водах Финского залива. Junkers, получивший от финнов бортовой номер OH-ALL и имя Kaleva, выполнял рейс из Таллинна(Эстонская Республика) в Хельсинки (Финляндия), был перехвачен и сбит советскими военными самолётами, при этом погибли 9 человек: два финских пилота, два французских дипкурьера, американский дипломат, два немецких бизнесмена, а также пассажиры из Швеции и Эстонии.

Также Илларионов констатирует, что даже в отличие от Ирана, советское руководство не только не произносило извинений, но и не признавало ответственности — ни своих военных, ни своей — за сбитие пассажирских самолетов и гибель невинных людей в случаях "Калевы" и KAL007 (Южно-Корейский Boeing, сбитый 1 сентября 1983 года).

Старший научный сотрудник института Катона (Вашингтон, США). Основатель и президент российской некоммерческой организации ”Институт экономического анализа”. Кандидат экономических наук.