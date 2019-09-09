США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом

В CNN указали, что таким образом США остались без одного из своих ключевых источников информации о внутренней работе Кремля и планах российского президента. Собеседник издания в американской разведке подчеркнул, что разработка аналогичного актива займет много времени, так как в России крайне высокие требования к безопасности.

Детали изъятия шпиона и его личность не раскрываются. Также неизвестно его местонахождение в настоящее время.

В свою очередь, в ЦРУ заявили, что все решения ведомства основываются исключительно на объективном анализе происходящего. ”Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой (…) привело к эксфильтрации (выводу агента с территории страны пребывания — прим. ”Ленты.ру”), являются ошибочными”, — рассказала директор по связям с общественностью Бриттани Брэмелл.

30 августа источники Business Insider в американских спецслужбах отметили, что поведение Трампа на саммите ”Большой семерки”, который предложил вернуть Россию в организацию, свидетельствует о том, что он действует в интересах Кремля. ”Что заставило Трампа думать, что вернуть Россию за стол переговоров будет хорошей идеей? Как это служит интересам национальной безопасности США?” — сказал один из собеседников издания.