США ввели новые санкции против России. В список попал и Рамзан Кадыров

Минфин США ввел санкции против России по обвинению в нарушении прав человека.
Как сообщает cайт американского ведомства, под санкции попал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Министерство также ввело ограничения на связанные с главой республики компании и людей из его окружения.
В их числе вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, россиянин Зияда Сабсаби, гражданин Германии Тимур Дугазаев, а также специальный отряд быстрого реагирования ”Терек”.
Кроме того, в санкционном списке оказались промоутерская компания ”Абсолютный чемпионат Беркута”, клуб смешанных единоборств ”Ахмат”, ООО ”Чеченские минеральные воды” и ООО ”Мегастройинвест”.
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