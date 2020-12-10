10.12.2020, 19:26

США ввели новые санкции против России. В список попал и Рамзан Кадыров

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США ввели новые санкции против России. В список попал и Рамзан Кадыров
TASS

Минфин США ввел санкции против России по обвинению в нарушении прав человека.

Как сообщает cайт американского ведомства, под санкции попал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Министерство также ввело ограничения на связанные с главой республики компании и людей из его окружения.

В их числе вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, россиянин Зияда Сабсаби, гражданин Германии Тимур Дугазаев, а также специальный отряд быстрого реагирования ”Терек”.

Кроме того, в санкционном списке оказались промоутерская компания ”Абсолютный чемпионат Беркута”, клуб смешанных единоборств ”Ахмат”, ООО ”Чеченские минеральные воды” и ООО ”Мегастройинвест”.

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