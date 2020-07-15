США введут дополнительные санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

"Это означает (для компаний-участниц - ИФ) - прекращайте работу немедленно, либо рискуете получить неприятные последствия", - сказал он на брифинге в Госдепартаменте.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока-2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом The Wall Street Journal отмечает, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Помпео предположил в среду, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

Санкции против "Северного потока-2"

В июне член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер сообщил, что конгрессмены от обеих партий - как республиканцев, так и демократов - внесли на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против "Северного потока-2".

Законопроект созвучен тому, что ранее предлагал сенатор-республиканец Тед Круз, согласно его проекту новые санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока-2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".