США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации

Американские визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке не получили десять российских делегатов. Об этом сообщил РБК глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, американская сторона не оформила их в срок. Сложившуюся ситуацию он назвал ”возмутительной акцией”, не имеющей объяснений.
Среди тех, кто не получил визы, — он сам, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также сотрудники МИДа. В их числе главный переводчик и руководитель аппарата главы МИД Сергей Бутин, пояснил он ”Коммерсанту”. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк и участии в Генассамблее.
Глава комитета Совфеда сообщил РБК, что документы на визу десяти россиянам до сих пор находятся на рассмотрении посольства США. Необходимые бумаги, по его словам, были поданы в максимально возможные сроки, неоднократно на всех уровнях посольству указывали, что документы не оформлены.
Если визы все же будут выданы в ближайшее время, Косачев не считает возможным совершение визита. ”Почему мы должны подстраиваться под график работы посольства США, добираться на перекладных?” — заявил он. Ситуацию с визами он называет очередным антироссийским шагом.
Представитель пресс-службы посольства США не ответил на звонок. РБК направил запрос в посольство США в Москве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее ”возмутительным примером” неуважения и ”невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны” со стороны США, передает ”РИА Новости”. Ситуация будет главной темой беседы Лаврова с госсекретарем США Помпео, заявила она.
Захарова также добавила, что российская сторона подавала документы на визы в сроки, которые указали американские дипломаты. ”Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой ”рано сдали”, — отметила представитель МИДа.
74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Согласно предварительной программе, Лавров должен выступить с трибуны ООН 27 сентября.
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день
Родные 13-летней американки будут судиться с авиакомпанией
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало