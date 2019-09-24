США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации

По его словам, американская сторона не оформила их в срок. Сложившуюся ситуацию он назвал ”возмутительной акцией”, не имеющей объяснений.

Среди тех, кто не получил визы, — он сам, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также сотрудники МИДа. В их числе главный переводчик и руководитель аппарата главы МИД Сергей Бутин, пояснил он ”Коммерсанту”. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк и участии в Генассамблее.

Глава комитета Совфеда сообщил РБК, что документы на визу десяти россиянам до сих пор находятся на рассмотрении посольства США. Необходимые бумаги, по его словам, были поданы в максимально возможные сроки, неоднократно на всех уровнях посольству указывали, что документы не оформлены.

Если визы все же будут выданы в ближайшее время, Косачев не считает возможным совершение визита. ”Почему мы должны подстраиваться под график работы посольства США, добираться на перекладных?” — заявил он. Ситуацию с визами он называет очередным антироссийским шагом.

Представитель пресс-службы посольства США не ответил на звонок. РБК направил запрос в посольство США в Москве.