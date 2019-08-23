США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружений

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн заявил, что США намерены разрабатывать и испытывать ракетные системы, ранее запрещенные ДРСМД, ссылаясь при этом на угрозы со стороны Москвы и Пекина. Он указал, что действия России и Китая ведут к тому, что происходит размыв основы безопасности, и США не намерены игнорировать эту ситуацию.

"Мы не будем сидеть сложа руки и предпримем необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности наших союзников, это предусматривает испытания и разработку систем для противодействия тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся", — отметил Коэн.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км. ДРСМД запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. В Пентагоне уточнили, что проводились испытания разновидности крылатой ракеты "Томагавк". Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования, схожей с ракетой "Першинг-2". Все ракеты этого класса были уничтожены к 1991 году в соответствии с положениями ДРСМД.

США и Россия завершили выход из ДРСМД 2 августа. Поводом для прекращения действия договора стали российские ракетные разработки, по утверждению Вашингтона, нарушающие его. В частности, отмечалось, что возможная дальность полета российской ракеты 9М729 больше, чем предусмотрено в соглашении. В Москве называют эти обвинения голословными и возлагают на США вину за провал всех попыток сохранить в силе ДРСМД.