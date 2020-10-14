Среди оплативших лечение Навального его критик — опальный предприниматель Евгений Чичваркин

"Сначала новости: вчера узнал, что заблокировали не только банковские счета мои и членов моей семьи, но и даже мой счет ИП (индивидуальный предприниматель). Это совершенно незаконно. Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампании "Навальный, лучше не возвращайся" набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован", - написал Навальный.

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"Ну так тем интереснее, кто оплатил моё лечение и пребывание в Германии, да? Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник.

Расходы выглядят так: 1. самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы.

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Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин @boris.zimin.

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Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину:

- предпринимателем Евгением Чичваркиным @tot_samy_chichvarkin

- экономистом Сергеем Алексашенко

- айтишник Роман Иванов aka @kukutz

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Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления", - добавил он.

Полностью пост можно прочитать ЗДЕСЬ.

Евгений Чичваркин, бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть», подвергался уголовному преследованию в России, эмигрировал в Великобританию. В 2017 году критиковал политическую программу Навального.

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