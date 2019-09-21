Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой. Ведомство проводит проверку

"По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего", — сказал Грибакин.
По данным телеграм-канала "Омбудсмен полиции", инциденты произошли в Вологодской и Ивановской областях, пишет mk.ru.
В Вологодской области акт суицида совершил руководитель Отдела вневедомственной охраны. А в Ивановской области решил добровольно уйти из жизни начальник штаба, говорится в сообщении.
Со слов коллег ушедший из жизни в Иваново майор Росгвардии, был достойным сотрудником. Последнее время он был подавлен. Мужчина писал рапорты о выходе на пенсию, но его отговаривали и назначали на разные должности.
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