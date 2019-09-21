21.09.2019, 14:10

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой. Ведомство проводит проверку

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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего", — сказал Грибакин.

По данным телеграм-канала "Омбудсмен полиции", инциденты произошли в Вологодской и Ивановской областях, пишет mk.ru.

В Вологодской области акт суицида совершил руководитель Отдела вневедомственной охраны. А в Ивановской области решил добровольно уйти из жизни начальник штаба, говорится в сообщении.

Со слов коллег ушедший из жизни в Иваново майор Росгвардии, был достойным сотрудником. Последнее время он был подавлен. Мужчина писал рапорты о выходе на пенсию, но его отговаривали и назначали на разные должности.

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