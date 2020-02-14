14.02.2020, 11:40

Сравните! На гербе Белоруссии станет меньше России, а больше Европы

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Сравните! На гербе Белоруссии станет меньше России, а больше Европы
Нынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа)Национальный правовой портал Белоруссии

В проекте нового герба Белоруссии очертание земного шара сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который корректирует законодательство республики о госсимволах.

Ранее министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский рассказал, что изменения связаны с возникновением вопросов к гербу и неоднократными обращениями граждан, которые предлагали внести корректировки в его изображение.

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

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