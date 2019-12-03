"Спектр": война в Донбассе заложила экологическую бомбу для его жителей и соседей в России

То, что сегодня происходит на земле Донбасса, не является непосредственно и исключительно результатом продолжающейся тут войны. Но именно война стала решающим фактором, заставившим именно теперь проявить себя весь тот огромный комплекс разнообразных экологических проблем, который был заложен в результате концентрации на этой земле самых вредных производств еще со времени СССР и десятилетий безразличного отношения властей к экологии региона, пишет издание "Спектр".
Все давно привыкли к тому, что Донбасс — это ”грязный регион” со множеством очагов заражения — это было данностью и до начала боевых действий. И именно из-за этого многим теперь так сложно увидеть новое, важнейшее качественное изменение в продолжающейся тут вялотекущей ”неуправляемой катастрофе” — война заставила количество перейти в качество, и все разбросанные очаги заражения стали разом сливаться в один общий поток давно накопленной отравы, готовый потопить регион и вылиться в соседнюю Россию.
О том, что ключевой и связывающей в единый поток практически все тяжелейшие экологические беды Донбасса является проблема затопления подземными водами старых угольных шахт, мы подробно разбирали в нашем предыдущем материале.
Проблема эта теперь досталась Москве вместе с непризнанными ”народными республиками” Донбасса. Ведь действительно качественное решение задачи по надежной утилизации целого угольного региона заключается в постоянной откачке и очистке шахтных вод и обходится в огромные средства — к примеру, Германия на консервацию Рурского бассейна затрачивает порядка 250 млн евро в год, для чего там создан фонд в более 18 млрд евро.
Вот и выходит, что Россия, как горячую картофелину, получила в руки проблему, на решение которой ресурсов в необходимой мере никто выделять просто не был готов.
К тому же война на востоке Украины сделала процесс закрытия шахт Донбасса взрывным и просто неуправляемым — в результате боевых действий часть шахт, находящихся непосредственно на линии вооруженного соприкосновения, были попросту разрушены огнем противоборствующих сторон, на других шахтах водоотлив был сорван из-за боевых повреждений ЛЭП и отключения электропитания насосов. В результате местами уровень шахтных вод уже подошел к поверхности, а еще оставшиеся ”в живых” рудники перестали справляться со своим водоотливом, поскольку вода с затопленных шахт по подземным коммуникациям хлынула к ним.
Уже на 2014 год в Донбассе было 227 шахт, из которых 100 находились в стадии ликвидации. Причем для многих из них, видимо в целях экономии, была избрана тактика ”мокрой консервации” с демонтажем доступного оборудования и затоплением шахт подземными водами. Породы, пропитавшись шахтной водой, становятся гораздо менее плотными, вода и процессы гниения разрушают деревянные крепи — с годами затопленные шахты как правило ”схлопываются”, и под огромным давлением тысяч тонн породы вода рвется вверх. Это выглядит как своеобразное землетрясения в 3−4 балла, в результате которого происходят провалы грунта, нарушаются коммуникации, шахтные воды выходят на поверхность.
Давайте же внимательнее присмотримся, к тому что эти воды принесут, а вернее уже приносят на поверхность со дна шахт в Донбассе.
Хлорбензол, фенол и неизвестно что
В Горловке на территории самопровозглашенной и не признанной мировым сообществом Донецкой народной республики с советских времен существует открытое всем ветрам хранилище 300 тысяч тонн химических отходов, связанных с производством на теперь уже закрытом военном химическом заводе — его тут называют ”казенным”. Казенное предприятие ”Горловский химический завод” производило, помимо, разумеется, взрывчатых веществ, в частности, тротила, еще и фенолформальдегидные и эпоксидные смолы, серную и другие кислоты, Тосол для автомашин, лаки и краски, ”Белизну” и другую бытовую химию.
Одним из наиболее вредных и опасных производств было запущенное в 60−70-е годы прошлого века производство фенолосодержащих и хлорбензольных веществ, входивших в состав многих товаров бытовой химии. Именно при этих процессах вырабатывались высокотоксичные и никакой утилизации не поддающиеся твердые отходы. Их просто сваливали в металлические бочки, проложенные полиэтиленом, накрывали листами жести, жидкие отходы сливали в цистерны и ставили на улице под навесами на открытых площадках. Естественно, что все это достаточно скоро начало протекать и стекать в расположенную неподалеку шахту ”Александр-Запад”.
2 декабря 1989 года шахтеры почувствовали резкое повышение концентрации мононитрохлорбензола, превышавшей допустимую в сотни раз, эти вещества в закрытом пространстве вступили в реакцию с шахтным радоном и другими попавшими на глубину химикатами, в результате чего получилась неизученная до сих пор гремучая смесь.
Трое горняков погибли на месте, остальные были экстренно эвакуированы на поверхность, но более 250 человек все равно получили химические ожоги и отравления. Затем горноспасатели неоднократно пытались поднять на поверхность тела погибших, но сделать этого так и не смогли, потому что армейские костюмы химической защиты от этого заражения не спасали. А когда подвезли аналогичные специальные костюмы с дыхательными аппаратами ”Трельгем” шведского производства, то выяснилось, что они тоже выдерживали в той жутко токсичной среде не более 30 минут. После каждой попытки кого-то непременно увозили в больницу. Тела двоих горняков поднять так и не удалось. Надгробные памятники им поставили прямо над шахтой. Сразу после аварии 170 горноспасателей и 70 шахтеров получили различные группы инвалидности.
”Если бы не было той страшной катастрофы с гибелью людей, то мы могли бы даже радоваться, потому что современные замеры загрязнения поверхности показали, что нормы ПДК существенно превышены только в районе этих складов, но ареал распространения загрязнения этой всей гадостью оказался очень-очень небольшим — все ушло на 450 метров вниз!” — так прокомментировал ведущий эксперт Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела (РАНИМИ), доктор наук Виктор Дрибан. До войны РАНИМИ был головным институтом в Украине, сейчас он выполняет те же функции в ДНР.
Теперь и для этой сомнительной радости повода не осталось, ведь с 2017 года те ”450 метров вниз” шахты ”Александр-Запад” затапливаются водой, как и все окружающие ее рудники со всеми разлитыми в глубину ядами, поднимая всю эту гремучую смесь на поверхность.
Согласно исследованию, проведенному учеными Олегом Улицким и Виктором Ермаковым под эгидой Офиса координатора ОБСЕ в Киеве, сейчас все шахты северного крыла Центрального горного района Донбасса находятся в режиме затопления. К ноябрю прошлого года уровень шахтных вод уже поднялся к водоносному слою, так что вся эта химическая гадость уже целый год распространяется по подземной цепи шахт, заражая огромную территорию, и далее все может пойти на подконтрольную Украине часть Донбасса в выработки под городом Торецк просто потому, что Горловка и Енакиево (в ДНР) находятся в верхней точке Донецкого кряжа, а подконтрольные Украине территории — ”внизу”.
Ртуть и водопровод
Ртутный рудник ”2-бис” под Никитовкой (неподконтрольная Украине территория) был закрыт в 1995 году. Его глубина составляет около 450 метров, вокруг песчаники без крупных источников питьевой воды и никаких связей, сбоек с угольными шахтами нет. Опасность отравления ртутью тут всегда присутствовала — для людей местных поселков. В 2011 году большое исследование проводили на месте донецкие ученые и американцы из Environmental Protection Agency. Выводы были не очень успокаивающие: ”В районах, прилегающих к Никитовскому ртутному комбинату, содержание паров ртути составляет от 155−300 до 1427−1680 мг/л, что является причиной ртутной интоксикации жителей этого района, повышенной заболеваемости, агрессии населения и детской смертности. В почве окружающей территории, отстойнике и золе растений обнаружены концентрации ртути, превышающие фоновые в 10−15 раз. Содержание металла в подземных водах в районе Никитовского ртутного комбината в 20−30 раз превышает ПДК”.
Однако слова ”ртуть” в списке больших угроз для Донбасса отсутствует. Дело в том, что над ртутной шахтой 2-бис закрытое на этом участке в бетонную трубу русло канала Северский Донец-Донбасс, которое в случае затопления шахты с последующим ”схлопыванием” выработок и ”поломке” бетонного водовода приведет к реальной катастрофе с питьевой водой для всего региона, и именно это является первостепенной, признаваемой всеми сторонами конфликта, опасностью.
Год назад народный депутат Украины и лидер группы ”Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук сообщил об ”остановке оккупационной администрацией сухой консервации шахты ”2-бис” и грядущей из-за этого экологической катастрофе.
Эта информация до сих пор не находила второго подтверждения. Доктор геологических наук гидрогеолог Олег Улицкий, у которого на неподконтрольных территориях остались родственники, неоднократно с тех пор сообщал ”Спектру” о том, что затопление шахты пока не началось.
Олег Андреевич в свое время разрабатывал проект возможного затопления именно этой шахты, имеет связи на руднике и его информации доверяет Офис координатора ОБСЕ в Киеве. Как выяснил ”Спектр” так или иначе на информацию Улицкого опираются в Киеве все международные организации.
С ним не согласен известный украинский гидрогеолог доктор геологических наук Евгений Яковлев.
”Никитовский ртутный рудник в неопределенном состоянии, эта шахта не сама затапливается, а топится подъемом регионального потока со стороны Горловки — в ней нижние горизонты уже наверняка затоплены, — уверенно говорит ”Спектру” Яковлев. — Там же уже нет водоотлива! Я ему всегда говорил: ”Олег Андреевич, как ты можешь это заявлять, если нет замеров уровней воды и нет водоотлива! В нынешнем состоянии риск затопления ртутного рудника существует! Когда выработки после затопления начнут ”схлопываться” они будут это делать не только по вертикали, порода будет и сдвигаться в сторону — зона сдвижения выходит на канал, безусловно! Ни мониторинга, ни проработки этого варианта развития ситуации не существует, а опасность вызревает, нарастает!”
Стронций, цезий и радиоактивная дискуссия
Мы уже начали рассказывать о радиоактивном заражении на шахте ”Юнком” в нашем предыдущем материале ”"Людей не будет, степь останется”. Воюющему Донбассу грозит радиоактивное заражение, а химические ”дары войны” реки уже несут в Россию". Речь идет о шахте в Юнокоммунаровске (на неподконтрольной Украине территории), где ровно 40 лет назад был произведен подземный ядерный взрыв мощностью в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, а вернее о решении властей ДНР о затоплении этой шахты и объекта ”Кливаж” — такое название получило стекловидное тело, образовавшееся на месте взрыва.
Период полураспада большинства элементов — 30 лет, на ”Чернобыль” затопление ”Юнкома” конечно не тянет, но заразить водные горизонты соседних городов радиоактивными элементами и вынести какое-то ”сигнальное” их количество в Азовское море — вполне. Давайте теперь подробнее взглянем на ситуацию с радиоактивным заражением на этой шахте и с разгорающейся вокруг него научной дискуссии.
На ”Юнком” не допускали наблюдателей ОБСЕ, поэтому никаких данных о нынешнем состоянии объекта ”Кливаж” у них нет. Но источник в правительстве ДНР рассказал ”Спектру” о встрече российских специалистов с депутатами и правительством самопровозглашенной республики. Оказалось, что проект затопления ”Юнкома” разработали в том самом проектном институте, сейчас входящем в структуру ”Росатома”, который в 1979 году проводил сам ядерный взрыв в ”Юнкоме”, а оплачена разработка этого проекта была как проект в рамках ”гуманитарной помощи”. На секундочку, напомним, что Россия, по крайней мере пока, официально признает территории ДНР и ЛНР украинскими, и получается, что российские научные институты разрабатывают проект консервации шахты на украинской территории без консультаций с украинской стороной вообще.
Кроме донецких специалистов, еще три российских института — ООО ”Институт ”Шахтопроект”, Федеральное государственное бюджетное учреждение ”Гидроспецгеология” и АО ”ВНИПИ Проекттехнологии” — провели исследование и опубликовали выводы о том, что ”прекращение откачки воды на водоотливном комплексе шахты ”Юный коммунар” не повлечет за собой выхода радионуклидов на дневную поверхность, а также в грунтовые и поверхностные воды”.
Куда же они тогда денутся — сразу в космос? ”Спектр” обратился с соответствующим запросом с просьбой дать разъяснение, что должно произойти с радионуклидами ”Юнкома”, в три этих российских научные организации. К моменту публикации данного материала лишь от секретаря-референта АО ”ВНИПИ Промтехнологии” Евгении Игоревны Дубровиной было получено подтверждение, что наш запрос принят и ”передан на рассмотрение руководству”. Ответов же по существу запроса ни от одной из этих организации на момент публикации предоставлено не было. Зато в распоряжении ”Спектра” есть полученный из анонимных источников российский же аналитический доклад ”Экологическая обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках” подготовленный в 2017 году под руководством профессора, доктора географических наук Константина Борисовича Клокова. Он писался, судя по всему, до решения о мокрой консервации шахты ”Юнком” и при расчете референтного состава радионуклидов на май 2017 года констатировалось превышение норм по стронцию и цезию.
”Уровни радиоактивности 90Sr (стронций) и 137Cs (цезий) соответственно в 3000 и в 47 000 раз выше их безопасного использования”, — говорится в докладе.
”Чему угрожает этот цезий и стронций? Он в региональном потоке может появиться в местных подземных водах, про питьевые горизонты в контуре Донбасса уже говорить не приходится”, — поясняет Яковлев.
Среди рекомендаций этого российского аналитического доклада последней, четвертой, шла необходимость организовать ”радиационный мониторинг подземных (шахтных) вод, воды и ила водоёма отстойника и реки Булавина в районе шахты ”Юнком”. Это то, что до сих пор безуспешно требовали от своих российских коллег украинские эксперты.
Показательный пример такого долгожданного ”мониторинга” недавно был явлен властями самопровозглашенной республики: Министерство информации ДНР выпустило ролик ”Последствия ядерного взрыва на шахте „Юнком” не угрожают экологии Донбасса”
На этом ролике сотрудник шахты спустились к самому объекту ”Кливаж” и под камеры один из них опустил промышленный дозиметр в поток воды, чтобы доказать, что никакой радиации на ”Юнкоме” нет. ”Мы смеялись потом, показывали нам ролик тогда с этими ребятами из министерства ДНР, и их геолог с этим прибором, который измеряет активность радиоактивного излучения от поверхности почв в атмосферных условиях, а он его сует в сток подземных вод и показывает, что радиоактивности в воде „ноль”, — рассказывал „Спектру” о своих впечатлениях „чернобылец” Евгений Яковлев. — Конечно он покажет „ноль” — вода же в тысячу раз плотнее, чем воздух”.
И вот после этой подземной экспедиции власти ДНР и приняли решение о затоплении шахты в соответствии с предложенным российскими специалистами планом.
”Радиоактивная капсула неизбежно разрушится от того, что породы раскиснут, и вот этот остеклованный слой из расплавов песчаников на месте ядерного взрыва радиусом около 6−7 метров и с трещиноватой зоной по периферии около 20 метров — он схлопнется в один момент! — объясняет Евгений Яковлев. — Это примерно 500−600 кубометров этой самой загрязненной воды и дальше пойдет растворение этой остеклованной массы в окружающей воде”.
”Там конечно, за тридцать лет радиация упала наполовину и еще через тридцать лет мы существенно бы распрощались с большей частью проблем. Но топим-то мы эту шахту сейчас, и наша возможная система мониторинга должна идти не только вдогонку за проблемой, а выявлять новые риски, формировать сигнал”, — говорит Яковлев.
На кого бог пошлет!
Дело в том, что никто толком не понимает, каков будет эффект от ”мокрой консервации” стекловидного тела, оставшегося после ядерного взрыва на глубине в 903 метра, и куда станет мигрировать радиоактивная вода после неизбежного разрушения капсулы. По оценкам Яковлева и Олега Улицкого, вода там уже полностью затопила этот объект и поднялась до уровня в 400 метров, а значит начала распространяться по подземным коммуникациям в соседние шахты ”Красный октябрь” и ”Полтавская” и далее вода будет смещаться в сторону шахты Гагарина и к Торецку (на контролируемой Киевом территории).
Выводы Яковлева основаны на простом факте, что Торецк с населением больше 34 тысяч человек по рельефу местности находится ниже Юнокоммунаровска, поэтому воды и будут стекать туда. А от Торецка уже радионуклиды попадут в водосбор Северского Донца, который понесет их в Россию и Азовское море.
А вот уважаемый Яковлевым специалист — главный геолог ГП ”Торецкуголь” Петр Фоменко со своим коллегой, кстати, не согласен и радиоактивного заражения именно своего города не ждет.
”К нам напрямую, в Торецк по выработкам радиоактивная вода с шахты Юнком не попадет, это маловероятно, — утверждает Петр Фоменко. — Нельзя просто сказать, что вот вода попадет с шахты „Юнком” в шахту имени Калинина, потом в шахту Изотова, потом оттуда к нам… Как пойдет? А вот как она пойдет — тут хрен его знает! Вот для этого и нужна система мониторинга! Никто не сможет определить, какими путями пойдет вода”.
Петр Фоменко склонен думать, что радиация скорее всего двинется в бассейн реки Миус, а оттуда под российским Таганрогом — в Азовское море. Кстати, примерно такой же путь прогнозировали цезию-90 и стронцию-137 авторы доклада под редакцией российского профессора Константина Клокова.
Олег Улицкий и Виктор Ермаков в своем докладе высказались максимально аккуратно, почти как московские проектанты ”мокрой консервации” ”Юнкома”. ”Прогнозные расчеты в условиях максимальной скорости растворения радиационного заражения стеклоподобного расплава свидетельствуют про возможность миграции радионуклидов стронция90 и цезия137 в безопасных концентрациях при условии полномасштабного развития процессов адсорбции” — буквально сказано в их докладе — и все!
Как говорится в детской считалочке: ”На кого бог пошлет!”
Процесс пошел?
Так что, как видим, подземным водам есть что поднять на поверхность из шахт Донбасса. И они уже начали это делать.
Этим летом самый большой в Донецке офисный центр ”Северный” оказался в центре экологических тревог местных жителей. Блог ”Дневник Толстяка” опубликовал видео полного затопления свежепостроенного комплекса. В середине июля 2019-го через стекла закрытых дверей было точно видно, что местные эскалаторы в потрясающем торговом центре уходят под воду.
Северная часть Донецка — один из районов города, в котором наибольший риск пострадать от обрушения шахтных выработок, и первый кандидат на подтопление.
Офисный центр был построен накануне войны и не вступил полностью в строй — никто не знает, как себя ведут его дренажные, канализационные системы, не прорвало ли трубы? Одно можно сказать твердо — июль месяц ”маловодный”, внезапных паводков ждать не стоило бы, а вот шахтные воды выйти могли.
”Обратили внимание, когда в этом универмаге выскочила вода, а подтопление в западном и северном Донецке начались еще с начала войны!” — в сердцах высказал ”Спектру” по этому поводу источник из числа ИТР с донецкой шахты имени Засядько.
Несколько шахт вокруг Донецка попали в эпицентр боев вокруг Донецкого аэропорта, и откачивать воду там прекратили само собой, соответственно водоотливная нагрузка на находящиеся внутри города самые-самые рентабельные шахты в этой части Украины — имени Скочинского и имени Засядько (самая глубокая и самая загазованная в Украине) — резко повысилась. Весь центр Донецка ”подработан” закрытой шахтой имени Горького, из выработок которой еще откачивают воду, но любая авария электропитания этот процесс может безнадежно похоронить — равно как и резкое увеличение нагрузки на старые насосы.
В последние месяцы беспокойство охватило и проблемную, по всем прогнозам, Макеевку, непосредственно примыкающую к Донецку, — там идут регулярные подземные толчки в Советском районе города. Затронуты и поселки Калиновка и Объединенный, это над выработками действующей шахты ”Калиновская-Восточная” ГП ”Макеевуголь”. На зданиях появились трещины, обвалился потолок одного из подъездов.
Среди местных жителей возникла паника. Пришлось реагировать — 24 октября ”Донецкое агентство новостей” сообщило о создании на базе РАНИМИ группы по изучению непонятной ”сейсмической активности”. ”На базе РАНИМИ будет создана рабочая группа по установлению природы негативных динамических явлений в зоне ведения работ шахты ”Калиновская-Восточная” государственного предприятия ”Макеевуголь”, — говорится в сообщении агентства.
Свидетелем ”необъяснимых подземных толчков” в поселке Объединенный стал местный депутат Валерий Скороходов, подтвердивший, что в шахте под поселком никаких взрывных или иных работ не было.
По итогам двух недель работы группы 8 ноября в Донецке, чтобы как-то успокоить людей, прошло большое публичное совещание с участием главы ДНР Дениса Пушилина, из которого стало ясно в основном то, что ”на сегодняшний день нет четкого понимания причин этого процесса”.
Денис Пушилин строго приказал трем чиновникам и горным инженерам переехать жить в поселок ”Объединенный”, работу шахты на всякий случай приостановить, а про сейсмическую активность ему рассказывать дважды в день. Через неделю жителям ДНР покажут еще один сюжет про то как власть на еще одном совещании будет бороться с никем пока непонятым буйством недр.
О том, что в отдельных районах Макеевки просадка земли уже достигала 20 см еще в декабре 2018 года сообщал доклад Сергея Янчевского из группы ученых Института космических исследований Национальной академии наук Украины (работы финансировались Офисом координатора ОБСЕ в Киеве). Анализ множества снимков земной коры из космоса называется ”спутниковой радарной интерферометрией” и речь шла о ”существенном проседании поверхности” в четырех местах Донбасса — как раз в Макеевке, северной части Донецка, Ясиноватой и Шахтерске (всё это на неподконтрольной Украине территории). Ученые находили участки с просадкой почвы и до 80 см, но они, по счастью, попадали на степь, терриконы и другие необжитые места. При просадке почвы более чем на 20 см, как правило, начинают трескаться фундаменты и страдать трубы коммуникаций.
Это одна из главных особенностей недр Донбасса — точно о происходящем в них никто сказать не может, в недрах изменилась геологическая ситуация — человек на нее уже не влияет. Ученые настаивают на разработке систем мониторинга. Для чего? Чтобы вовремя отселять людей!
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут