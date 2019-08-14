СПЧ не нашел признаков массовых беспорядков на акции 27 июля

Совет при президенте РФ по правам человека проанализировал информацию о событиях 27 июля в столице и не нашел признаков массовых беспорядков, в связи с чем председатель Совета Михаил Федотов попросил главу Генпрокуратуры Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о ”массовых беспорядках”. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
Так, члены Совета выявили, что во время несогласованной акции протестующие массово не применяли насилие, пишет "Спектр".
”Не было обнаружено членами Совета следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ”, — отмечается в заявлении.
Члены Совета также отметили, что, согласно ГУ МВД России по Москве, за медпомощью обратились только 12 граждан и 2 сотрудника Росгвардии. Полиция, при этом, не предоставила каких-либо сведений насчет того, что травмы были нанесены участниками акции, что также не позволяет говорить о ”массовости” применения насилия.
Кроме того, в СПЧ не выявили ничего, даже отдаленно напоминавшего события 9 июня 2002 года после поражения сборной России в матче с Японией на ЧМ по футболу, ”когда действительно в центре нашего города толпа забрасывала бутылками витрины, перевернула и сожгла несколько автомашин, громила имущество на протяжении своего движения до Лубянской площади”.
Обращаясь к генпрокурору, Федотов напоминает о 31-й статье Конституции, в которой зафиксировано право граждан ”мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование”.
Несогласованные акции протеста 27 июля и 3 августа — часть серии протестов, уже несколько недель проходящих в столице. Более 100 участников несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, были позже арестованы.
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