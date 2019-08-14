СПЧ не нашел признаков массовых беспорядков на акции 27 июля

Кроме того, в СПЧ не выявили ничего, даже отдаленно напоминавшего события 9 июня 2002 года после поражения сборной России в матче с Японией на ЧМ по футболу, ”когда действительно в центре нашего города толпа забрасывала бутылками витрины, перевернула и сожгла несколько автомашин, громила имущество на протяжении своего движения до Лубянской площади”.

Обращаясь к генпрокурору, Федотов напоминает о 31-й статье Конституции, в которой зафиксировано право граждан ”мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование”.

Несогласованные акции протеста 27 июля и 3 августа — часть серии протестов, уже несколько недель проходящих в столице. Более 100 участников несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, были позже арестованы.