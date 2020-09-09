Создатель "Новичка": Навального хотели не убить, а сделать инвалидом

Мирзаянов пояснил, что серия ядов под названием "Новичок" включала в себя несколько вариантов отравляющего вещества: "Петр Кирпичев синтезировал "Новичка" уже в 1970-е годы. Два вещества — A-230 и A-232 — приняла для использования советская армия. Другие версии по различным причинам не взяли, потому что они не соответствовали требованиям, которые советская армия предъявляла к боевым отравляющим веществам. Кроме того, мне известно еще о двух веществах. Похоже, что речь идет о веществе A-242 из серии "Новичок". Это фосфонат — твердое вещество, которое намного токсичнее более известных вариантов "Новичка". Вся серия была большой. Мне известно как минимум о шести веществах, и для отравления Навального, очевидно, использовали А-242. Поскольку оно очень токсичное, для отравления нужно очень небольшое количество. Достаточно 10 мг, чтобы убить человека".

"Самое важное — поскольку это вещество можно использовать в очень небольшом количестве, то, разумеется, те, кто это планировал и осуществил, полагали, что вещество рассеется в организме человека за два-три дня. Именно поэтому они его и использовали. ГРУ развивается и учится на своих прежних ошибках", — пояснил ученый.

"ГРУ было убеждено, что вещество пропадет из организма. Однако современные, мощные, специальные хроматографы и масс-спектрометры позволяют выявлять исчезающе малые количества, потому что они многократно усиливают сигнал. Тогда можно получить спектр и даже молекулярный ион, а это уже в прямом смысле формула вещества. Сегодня оборудование в этой сфере очень продвинутое, но в Омске и других городах такого оборудования, конечно, нет, потому что оно стоит очень дорого. Когда я еще работал, оно стоило примерно миллион долларов. Сейчас, наверное, уже 10 миллионов долларов. В Москве, конечно, такое оборудование должно быть, но информация из Москвы идет через специальные органы, поэтому ей никогда нельзя доверять", — добавил Мирзаянов.

"Дело в том, что мы раньше не знали, что это вещество остается в печени в исчезающе малом количестве и не растворяется. Но немцы это знали и с этим знанием проанализировали пробы Навального", — пояснил ученый.