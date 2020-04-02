Союзное государство Белоруссии и России: будущее туманно

Очередную годовщину интеграционного проекта Минск и Москва встречают, так и не подписав дорожных карт интеграции. Теперь же из-за коронавируса развитие Союзного государства будет поставлено на паузу, считают наблюдатели.
2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Эта дата связана с подписанием в 1996 году Договора о создании сообщества Беларуси и России, который дал старт белорусско-российской интеграции и впоследствии - созданию Союзного государства. Наблюдатели отмечают, что сегодня, как и почти четверть века назад, перспективы интеграционного проекта остаются туманными. Есть ли вообще будущее у Союзного государства, выясняла DW.
Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина рассказывает, что долгое время Договор о Союзном государстве существовал лишь на бумаге, переговоры о дальнейшей интеграции заметно активизировались в 2019 году. Тогда Минск заговорил о компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли. А Москва устами тогдашнего премьера Дмитрия Медведева в ответ предложила выбор: либо углубить интеграцию и рассчитывать на льготы, либо сохранить в Союзном государстве все как есть (консервативный вариант), но при этом лишиться прежней финансово-экономической поддержки.
Хотя переговоры об этом шли на протяжении года, Минск и Москва так и не смогли согласовать содержание интеграционных дорожных карт. По сообщениям СМИ, речь в них шла о единых Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре (но с двумя Центробанками), едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Тот факт, что в декабре прошлого года стороны так и не подписали дорожные карты об углублении интеграции в рамках Союзного государства, директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов проблемой не считает: "Беларусь и Россия в конце 90-х подписали Союзный договор, но сейчас не смогли перейти ко второй фазе - политической интеграции. Похожая ситуация была и в начале нулевых". Но, по словам политолога, если еще нет политической интеграции, это не означает, что нужно отрицать первую фазу белорусско-российского интеграционного проекта, в ходе которой и так было решено много проблем.
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