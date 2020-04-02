Союзное государство Белоруссии и России: будущее туманно

Хотя переговоры об этом шли на протяжении года, Минск и Москва так и не смогли согласовать содержание интеграционных дорожных карт. По сообщениям СМИ, речь в них шла о единых Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре (но с двумя Центробанками), едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Тот факт, что в декабре прошлого года стороны так и не подписали дорожные карты об углублении интеграции в рамках Союзного государства, директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов проблемой не считает: "Беларусь и Россия в конце 90-х подписали Союзный договор, но сейчас не смогли перейти ко второй фазе - политической интеграции. Похожая ситуация была и в начале нулевых". Но, по словам политолога, если еще нет политической интеграции, это не означает, что нужно отрицать первую фазу белорусско-российского интеграционного проекта, в ходе которой и так было решено много проблем.

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