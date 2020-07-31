Совладелец российского СМИ: "Задержание наемников в Беларуси не обернется вообще ничем, кроме новых посадок и уголовных дел"

Я уже говорил вчера ”по горячим следам” в комментариях различным медиа: задержание российских наемников не обернется вообще ничем, кроме новых посадок, уголовных дел и иных репрессий для белорусов, которые против Лукашенко. Ровно так и происходит.

Сегодня на Тихановского и Статкевича, арестованных еще в мае, завели новые уголовные дела, о приготовление к массовым беспорядкам, и именно этим делом их пытаются поаязать с 33 задержанными россиянами (Тихановский и Статкевич малявами из тюрьмы выписали из России ЧВК?). Веронику Цепкало вызвали в МВД для дачи показаний, сестру Вероники тоже задержали люди в штатском. Схватили Шклярова, который приехал в Беларусь к больной (онкология) матери — и пропаганда теперь представляет его именно ”российским политтехнологом, куратором Тихановского”, хотя он гражданин Беларуси, живет в Штатах, а помимо России работал еще и в Германии. В эти же часы милиция приходит к активистам в регионах с целью ”осмотра”, это такой белорусский эвфемизм для обысков.

Тихановская продолжает свой предвыборный тур по стране с рекордными в истории митингами в каждом новом городе. А Лукашенко по-прежнему пытается втиснуть неприятие его белорусами в канву ”российской агрессии”. Недавно наплел своему активу на закрытой встрече про ”4 арестованных с Тихановским ГРУшников” (потом экстренно дезавуировали), я про это уже писал. Потом Лукашенко неоднократно говорил про наемников и ЧВК — и вот непонятных мужиков с шевронами ”смерть наш бизнес” вяжут под телекамеры. Каждый божий день президент твердит про переворот, майдан, дестабилизацию, разруху и снова майдан, пропаганда с утра до ночи крутит кадры с Донбасса, перемежая их с Третим рейхом. А Тихановская и другие всего-то предлагают устроить нормальные выборы.

Россию Лукашенко в свою спецоперацию по перевыборам впутывает впервые, вы можете не знать про его ”кредитную историю” в этом плане, а она крайне скверная. Под каждые выборы спецслужбы раскрывают шокирующий заговор, пытаясь выбить из головы людей любые мысли про перемены и согласиться на ”стабильнасць”. В прошлый раз боевики якобы прорывались через границу на джипах с Украины. Ранее были и дохлые крысы в водопроводе, и дело ”Белого Легиона” (загуглите), и схроны с вооружением. Всё перечисленное решило свои задачи в трудные для Лукашенко моменты и испарилось из инфопространства без каких-либо доказательств. Будь у кого-то из независимых кандидатов борода погуще, к этой бороде привязали бы ИГИЛ.