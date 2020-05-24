24.05.2020, 09:25
Советник президента США: Россия вонзила "кинжал в сердце Европы", Прибалтика под угрозой(59)
Советник президента США Роберт О'Брайен назвал российскую военную структуру в Калининграде ”кинжалом в сердце Европы”. Об этом советник сказал в интервью изданию Bild.
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