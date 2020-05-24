24.05.2020, 09:25

Советник президента США: Россия вонзила "кинжал в сердце Европы", Прибалтика под угрозой

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Советник президента США: Россия вонзила "кинжал в сердце Европы", Прибалтика под угрозой
AP

Советник президента США Роберт О'Брайен назвал российскую военную структуру в Калининграде ”кинжалом в сердце Европы”. Об этом советник сказал в интервью изданию Bild.

По мнению О'Брайена, Россия разместила в регионе ”огромное количество ракет и вооружений, нацеленных на европейских союзников США, прежде всего на Прибалтику”.

Советник добавил, что Калининград мог бы стать центром туризма и связей между Россией и Европой, но российские власти превратили город ”в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами”.

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