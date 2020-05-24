Советник президента США: Россия вонзила "кинжал в сердце Европы", Прибалтика под угрозой

По мнению О'Брайена, Россия разместила в регионе ”огромное количество ракет и вооружений, нацеленных на европейских союзников США, прежде всего на Прибалтику”.

Советник добавил, что Калининград мог бы стать центром туризма и связей между Россией и Европой, но российские власти превратили город ”в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами”.