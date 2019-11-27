Сошел с ума? Жириновский пригрозил "превентивно уничтожить" Украину
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Россия может уничтожить Украину. Об этом он написал в своем Twitter.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Россия может уничтожить Украину. Об этом он написал в своем Twitter.
Такое заявление российский политик сделал, комментируя нынешнее отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
”Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку”, — написал Жириновский.
Он добавил, что США является ядерной державой, ”поэтому Россия не может терпеть такую политику”.
Жириновский выразил мнение, что если Украина не прекратит, то российской стороне ”придется ее превентивно уничтожить”.
В январе Генпрокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность. Уголовное дело было возбуждено из-за эфира одного из российских телеканалов 2014 года, в котором Жириновский ”совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины”. Также в прокуратуре Украины отмечали, что депутат призывал жителей Севастополя и Симферополя к действиям ”с целью незаконного изменения границ” страны.
В сентябре 2018 года Киев начал заочное расследование в отношении политика, которого обвинил в сборе денежных средств для Донецка и Луганска, напоминает РБК.
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