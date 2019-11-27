27.11.2019, 07:58

Сошел с ума? Жириновский пригрозил "превентивно уничтожить" Украину

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Сошел с ума? Жириновский пригрозил "превентивно уничтожить" Украину
Sergei Fadeichev/TASS/scanpix

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Россия может уничтожить Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

Такое заявление российский политик сделал, комментируя нынешнее отношение президента США Дональда Трампа к Украине.

”Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку”, — написал Жириновский.

Он добавил, что США является ядерной державой, ”поэтому Россия не может терпеть такую политику”.

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Жириновский выразил мнение, что если Украина не прекратит, то российской стороне ”придется ее превентивно уничтожить”.

В январе Генпрокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность. Уголовное дело было возбуждено из-за эфира одного из российских телеканалов 2014 года, в котором Жириновский ”совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины”. Также в прокуратуре Украины отмечали, что депутат призывал жителей Севастополя и Симферополя к действиям ”с целью незаконного изменения границ” страны.

В сентябре 2018 года Киев начал заочное расследование в отношении политика, которого обвинил в сборе денежных средств для Донецка и Луганска, напоминает РБК.

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