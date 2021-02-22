"Сосед, действующий как противник". В ЕС назвали сроки введения санкций за Навального

После принципиального решения о введении штрафных мер, принятого на заседании Совета ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит формальное предложение. Конкретное постановление, по словам Маса, будет принято "в ближайшие дни".

Олигархов в списке не будет

Одновременно глава германского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Евросоюз при этом предполагает впервые применить принятый в конце 2020 года санкционный механизм, направленный против нарушителей прав человека. По словам Маса, министры были едины во мнении, что санкции должны быть направлены прежде всего на представителей российской системы юстиции. Тем самым в списке пока не будет близких Путину олигархов, на включении которых настаивали соратники Навального.

При этом Евросоюз не рассчитывает, что данное решение побудит Москву сменить политический курс, указал он. "Но есть и санкции, которые вводятся, чтобы просто заявить о своей позиции, что мы не готовы мириться с определенными вещами и ничего не предпринимать", — отметил глава МИД ФРГ и подчеркнул, что таким образом обстоят дела и в случае преследования Навального.

ЕС готов к диалогу с соседом, действующим как противник

Одновременно Мас заверил, что ЕС и далее готов к диалогу с российской стороной. Возможными темами, по его словам, являются, в частности, борьба с пандемией и изменением климата, атомное соглашение с Ираном и конфликты в Сирии и Ливии. Однако ключ к такому диалогу находится в руках Москвы, указал он далее.

В свою очередь Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что он надеется на принятие официального постановления о введении персональных санкций не позднее, чем через неделю. При этом он сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС решили относиться к России как к соседу, который действует как противник. Европейцам теперь придется выработать принципы того, каким образом можно избежать постоянной конфронтации с таким соседом, заявил главный дипломат ЕС.

Предполагаемые фигуранты нового санкционного списка