06.11.2019, 14:47

Солдат, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, заявил, что его хотели "опустить"

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Солдат, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, заявил, что его хотели "опустить"
Фото: «Майор и генерал» / Telegram

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

”В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь — мне деваться некуда было, что мне делать?” — цитирует Шамсутдинова Baza.

Как пишет РБК, в своих показаниях обвиняемый также отметил, что жаловаться ему было некому (”кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били?”), а бежать некуда (”все закрыто”). ”Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем”, — добавил Шамсутдинов.

РБК направил запросы в Минобороны и СК.

”Он намекнул на это, но прямо не говорил. Многих, говорит, молодых там уже ”опустили”. Может быть, он это имел в виду, может — не это, я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все”, — заявил отец рядового Салим Шамсутдинов в ответ на вопрос РБК о том, поступали ли сыну угрозы изнасилованием. Он добавил, что Рамиль пошел на расстрел сослуживцев осознанно.

Стрельба в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября. В ходе инцидента рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.

6 ноября отец Шамсутдинова Салим, посетивший СИЗО, в котором содержится его сын, рассказал РБК, что открыть стрельбу того вынудили неуставные отношения между сослуживцами. ”Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния”, — сказал он.

Ранее источники РБК сообщили, что комиссия Минобороны установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились. РБК ознакомился также с социально-психологической характеристикой Рамиля Шамсутдинова из которой следует, что тот обладал качествами лидера и способностью ”физического воздействия на других”, был конфликтным и направлял оружие на сослуживцев.

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