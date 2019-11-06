Солдат, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, заявил, что его хотели "опустить"

”В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь — мне деваться некуда было, что мне делать?” — цитирует Шамсутдинова Baza.

Как пишет РБК, в своих показаниях обвиняемый также отметил, что жаловаться ему было некому (”кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били?”), а бежать некуда (”все закрыто”). ”Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем”, — добавил Шамсутдинов.

РБК направил запросы в Минобороны и СК.

”Он намекнул на это, но прямо не говорил. Многих, говорит, молодых там уже ”опустили”. Может быть, он это имел в виду, может — не это, я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все”, — заявил отец рядового Салим Шамсутдинов в ответ на вопрос РБК о том, поступали ли сыну угрозы изнасилованием. Он добавил, что Рамиль пошел на расстрел сослуживцев осознанно.

Стрельба в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября. В ходе инцидента рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.