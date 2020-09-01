Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Согласно документу выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Подлинность документа подтвердили РБК два источника, близких к правительству, уточнив, что он еще дорабатывается. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина структура единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.

Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют ее снижение, следует из проекта. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5% к 2030 году.

С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится в пять раз быстрее — на 158 тыс. человек.

Согласно данным Росстата, за первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек (946,5 тыс. умерших против 681 тыс. родившихся). Смертность за январь—июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

Устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении суммарного коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины) на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени, пояснил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Но в России он снижается: в 2017 году он составлял 1,62, в 2018-м — 1,58, в 2019 году — 1,5. Согласно проекту правительственного плана, к 2024 году он должен достигнуть 1,75, но, по мнению Вишневского, такая цель остается труднодостижимой. Общая численность населения России в условиях естественной убыли населения может расти только за счет миграции, увеличение необходимого притока которой находится на периферии демографической политики государства, отметил директор Института демографии ВШЭ. Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, что включает эффект миграции. Предыдущий, майский указ предполагал выход на естественный прирост населения к 2024 году, что было невыполнимо, напомнил Вишневский.