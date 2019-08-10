События последних трех недель обвалили электоральный рейтинг Путина до минимума за 18 лет

Что касается парламентских партий, "Единую Россию", согласно опросу ФОМ, на ближайших выборах поддержали бы 33%. Рейтинг единороссов колеблется в пределах 35% с июля 2018 года (в этом месяце Госдума в первом чтении поддержала скандальную пенсионную реформу). За ЛДПР проголосовали бы 13%, за КПРФ — 11%, 16% затруднились с ответом, а 12% не пошли бы на выборы.

По словам аналитика ФОМ Григория Кертмана, "формально снижение рейтингов Путина почти держится в рамках статистической погрешности (2,5%)", но данные свидетельствуют о том, что люди проявляют недовольство. Кертман считает, что на рейтинг президента повлияли пожары и наводнения в Сибири (их назвали главным событием минувшей недели 40% респондентов) и протесты в Москве (8%).

В связи с протестами, пояснил Кертман, у лояльных руководству РФ людей "появились образы нестабильности, это вызывает сильную тревогу, недовольство адресуется руководству страны и лично Путину как гаранту стабильности". Путин слишком долго находится у власти и не оправдывает ожиданий после переизбрания, считает политолог Константин Калачев. Он "перестал удивлять, стал слишком предсказуем, его переключение на повестку внутреннего развития не оказалось достаточно убедительным", а тема внешней политики уже "не греет". "До людей начало доходить, что под маской "сильной власти" скрывается обычные авторитаризм и коррупция. В стране созрел запрос на новый курс", — прокомментировал результаты ФОМ политолог Аббас Галлямов.

Опрос "Левада-Центра" в конце июля показал, что 38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался президентом России после окончания нынешнего срока. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных. Наиболее критично к нынешнему главе государства относятся люди 25-30 лет, более обеспеченные и образованные, — "группа, которая через некоторое время будет задавать тон", отметил директор "Левада-Центра" Лев Гудков.

ВЦИОМ в конце мая зафиксировал падение рейтинга доверия президенту РФ до 31,7% — минимума с 2006 года. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность Путина. После того, как в Кремле потребовали от социологов анализа "корреляции данных", ВЦИОМ изменил методику, добавив прямой вопрос респондентам о доверии конкретным политикам. В результате рейтинг доверия Путину вырос до 72,3%.

Согласно последнему замеру ВЦИОМ 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (когда респондент без подсказок выбирает политика), имя Путина назвали 30,4%. С августа ВЦИОМ решил изменить график публикации замеров доверия россиян к президенту и другим политикам: они будут обновляться раз в месяц, а не в неделю, сообщили РБК в пресс-службе центра, не объяснив причину такого решения.