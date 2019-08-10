10.08.2019, 17:30

События последних трех недель обвалили электоральный рейтинг Путина до минимума за 18 лет

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NEWSru.com
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Если бы выборы президента РФ проходили в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали бы только 43%, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) на 4 августа. Это минимальный показатель за 18 лет: лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать 42%, отмечает Русская служба ВВС.

Число тех, кто готов голосовать за Путина в ближайшие выходные, падает с мая — тогда электоральный рейтинг президента составлял 49%. За это время поддержка президента снизилась на шесть процентных пунктов, причем 3% потеряны в последние три недели, заметил Forbes. За то же время на три процентных пункта — до 60% — сократилось число тех, кто положительно оценивает работу Путина на посту президента, а недовольных стало больше на один процентный пункт — 27%.

36% опрошенных заявили, что за последний месяц стали меньше доверять Путину (неделю назад было 32%), у 15% доверие к главе государства выросло, 49% затруднились с ответом. Рейтинги других политиков, по данным ФОМ, за последнюю неделю не изменились — 10% поддержали бы на ближайших выборах кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 11% — лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Электоральная поддержка Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Ксении Собчак составила 1%. Еще 3% сказали, что испортили бы бюллетень, 13% не пошли бы на выборы вовсе.

Что касается парламентских партий, "Единую Россию", согласно опросу ФОМ, на ближайших выборах поддержали бы 33%. Рейтинг единороссов колеблется в пределах 35% с июля 2018 года (в этом месяце Госдума в первом чтении поддержала скандальную пенсионную реформу). За ЛДПР проголосовали бы 13%, за КПРФ — 11%, 16% затруднились с ответом, а 12% не пошли бы на выборы.

По словам аналитика ФОМ Григория Кертмана, "формально снижение рейтингов Путина почти держится в рамках статистической погрешности (2,5%)", но данные свидетельствуют о том, что люди проявляют недовольство. Кертман считает, что на рейтинг президента повлияли пожары и наводнения в Сибири (их назвали главным событием минувшей недели 40% респондентов) и протесты в Москве (8%).

В связи с протестами, пояснил Кертман, у лояльных руководству РФ людей "появились образы нестабильности, это вызывает сильную тревогу, недовольство адресуется руководству страны и лично Путину как гаранту стабильности". Путин слишком долго находится у власти и не оправдывает ожиданий после переизбрания, считает политолог Константин Калачев. Он "перестал удивлять, стал слишком предсказуем, его переключение на повестку внутреннего развития не оказалось достаточно убедительным", а тема внешней политики уже "не греет". "До людей начало доходить, что под маской "сильной власти" скрывается обычные авторитаризм и коррупция. В стране созрел запрос на новый курс", — прокомментировал результаты ФОМ политолог Аббас Галлямов.

Опрос "Левада-Центра" в конце июля показал, что 38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался президентом России после окончания нынешнего срока. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных. Наиболее критично к нынешнему главе государства относятся люди 25-30 лет, более обеспеченные и образованные, — "группа, которая через некоторое время будет задавать тон", отметил директор "Левада-Центра" Лев Гудков.

ТОП

ВЦИОМ в конце мая зафиксировал падение рейтинга доверия президенту РФ до 31,7% — минимума с 2006 года. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность Путина. После того, как в Кремле потребовали от социологов анализа "корреляции данных", ВЦИОМ изменил методику, добавив прямой вопрос респондентам о доверии конкретным политикам. В результате рейтинг доверия Путину вырос до 72,3%.

Согласно последнему замеру ВЦИОМ 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (когда респондент без подсказок выбирает политика), имя Путина назвали 30,4%. С августа ВЦИОМ решил изменить график публикации замеров доверия россиян к президенту и другим политикам: они будут обновляться раз в месяц, а не в неделю, сообщили РБК в пресс-службе центра, не объяснив причину такого решения.

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