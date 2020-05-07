07.05.2020, 16:30

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая


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Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Foto: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Ограничения по работе московских предприятий в сферах услуг, культуры, образования, спорта продлятся до 31 мая, открывать рестораны и театры пока еще рано, говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Соответствующий указ о продлении ограничений опубликован также на сайте мэра Москвы.

"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано", — говорится в сообщении.

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