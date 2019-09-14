Сноуден рассказал о своей жизни в России

В интервью британской The Guardian он рассказал, что на Западе часто забывают о красоте российской природы и дружелюбии россиян. Выдержки из интервью со Сноуденом, приуроченные к предстоящему 17 сентября выходу в свет его книги Permanent Record, были опубликованы на сайте The Guardian вечером в пятницу.

Возвращение в США

Сноуден считает, что "становится все вероятнее", что он однажды вернется на родину. "Уже не так часто услышишь обвинения, которые выдвигались против меня еще в 2013 году", — полагает он.

По мнению американца, "мяч лежит на стороне поля правительства [США]". "Моя команда адвокатов поставила условие, что это должен быть справедливый процесс, то есть такой, на котором я могу открыто оправдываться", — сказал он в интервью другому немецкому СМИ — газете Suddeutsche Zeitung. "Но пока всего лишь обещали не пытать меня", — посетовал Сноуден.

"Я был в Санкт-Петербурге, был в Сочи. Я люблю путешествовать и продолжаю это делать, хотя теперь и не могу пересекать границы. На фоне противоречивой российской политики из виду среди прочего теряется то, что Россия — одна из самых красивых стран мира, а люди здесь дружелюбные и теплые в общении, — рассказал он. — Когда я сюда приехал, я сам ничего этого не понимал и был в ужасе от этого места, потому что это, конечно же, была вражеская цитадель. Ведь так Россию воспринимают в ЦРУ".

Сноуден добавил, что представления людей о том или ином месте почти всегда расходятся с реальностью. По его словам, большинство американцев не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти все, что доступно в США. Впрочем, он также признался, что в Москве ему не хватает американской сети закусочных Taco Bell. Как рассказал бывший работник спецслужб, он никогда не планировал связывать свою жизнь с Россией, однако к настоящему моменту смирился с тем, что ему предстоит провести в РФ еще много лет. По его словам, в целом он ведет нормальную жизнь — ездит по стране, ходит в рестораны и принимает гостей, однако по натуре он домосед, привыкший большую часть времени проводить перед монитором компьютера.

Чуть не раскрыли

Эдвард Сноуден рассказал в интервью британской The Guardian, как его план обнародовать секреты американских спецслужб едва не провалился. Выдержки из интервью со Сноуденом, приуроченные к предстоящему 17 сентября выходу в свет его книги Permanent Record, были опубликованы на сайте The Guardian вечером в пятницу.

Как пишет издание, Сноуден сохранял файлы с секретной информацией на старом компьютере, а когда переносил его на другое место, привлек внимание своего начальника, спросившего, чем это занимается подчиненный.

"Я посмотрел на него честными глазами и сказал, что краду секреты", — признался Сноуден. После этого, по его словам, оба они громко рассмеялись, а возникшие было подозрения развеялись.

Как говорит Сноуден, в американских спецслужбах работают "отнюдь не Джеймсы Бонды", а количество внештатных сотрудников, одним из которых был и он сам, в ЦРУ и АНБ очень велико. Он также не стал ни подтверждать, ни опровергать версию о том, что вынес с работы карту памяти с секретными данными внутри кубика Рубика. Этот момент был показан в биографическом фильме Оливера Стоуна "Сноуден" (Snowden, 2016).

"Кубик Рубика может быть очень полезной штукой. Его можно использовать для отвлечения внимания, а также для того, чтобы что-нибудь спрятать", — сказал он.

Одновременно экс-сотрудник АНБ высказал мнение, что "везде политики поняли, что могут использовать технологии, чтобы быть в состоянии на новом уровне влиять на мир". В связи с этим он подчеркнул, что "[президент США Дональд] Трамп — не проблема, а продукт проблемы".