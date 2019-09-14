Сноуден рассказал о своей жизни в России

Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси, пишет ТАСС.
Об этом бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США рассказал в опубликованном в субботу интервью журналу Spiegel.
"Я сознательно держу определенную дистанцию по отношению к российскому обществу. Я провожу свою жизнь в англоязычном сообществе", — сказал он. В то же время Сноуден отметил, что его жизнь не ограничивается лишь этими рамками. "Я встречаюсь с друзьями в городе, договариваюсь об ужинах. Я хожу с Линдси (супруга Сноудена — прим.) гулять в парк, езжу на метро, беру такси, — рассказал он. — Но я не делаю селфи перед Кремлем, поскольку американское правительство использовало бы это, чтобы дискредитировать мою работу".
Экс-сотрудник АНБ полагает, что Россия "ответственна за очень многие достойные осуждения действия в мире", но задается вопросом, не делают ли то же самое США. "Не манипулировала ли она [Россия] выборами? Совершенно уверен. Но не манипулировали ли США выборами? Конечно, они это делают на протяжении десятилетий", — считает Сноуден. "Каждая страна, которая больше, чем Исландия, попытается вмешаться в важные выборы, и все всегда будут это отрицать", — полагает он.
В интервью британской The Guardian он рассказал, что на Западе часто забывают о красоте российской природы и дружелюбии россиян. Выдержки из интервью со Сноуденом, приуроченные к предстоящему 17 сентября выходу в свет его книги Permanent Record, были опубликованы на сайте The Guardian вечером в пятницу.
Возвращение в США
Сноуден считает, что "становится все вероятнее", что он однажды вернется на родину. "Уже не так часто услышишь обвинения, которые выдвигались против меня еще в 2013 году", — полагает он.
По мнению американца, "мяч лежит на стороне поля правительства [США]". "Моя команда адвокатов поставила условие, что это должен быть справедливый процесс, то есть такой, на котором я могу открыто оправдываться", — сказал он в интервью другому немецкому СМИ — газете Suddeutsche Zeitung. "Но пока всего лишь обещали не пытать меня", — посетовал Сноуден.
"Я был в Санкт-Петербурге, был в Сочи. Я люблю путешествовать и продолжаю это делать, хотя теперь и не могу пересекать границы. На фоне противоречивой российской политики из виду среди прочего теряется то, что Россия — одна из самых красивых стран мира, а люди здесь дружелюбные и теплые в общении, — рассказал он. — Когда я сюда приехал, я сам ничего этого не понимал и был в ужасе от этого места, потому что это, конечно же, была вражеская цитадель. Ведь так Россию воспринимают в ЦРУ".
ТОП
Сноуден добавил, что представления людей о том или ином месте почти всегда расходятся с реальностью. По его словам, большинство американцев не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти все, что доступно в США. Впрочем, он также признался, что в Москве ему не хватает американской сети закусочных Taco Bell. Как рассказал бывший работник спецслужб, он никогда не планировал связывать свою жизнь с Россией, однако к настоящему моменту смирился с тем, что ему предстоит провести в РФ еще много лет. По его словам, в целом он ведет нормальную жизнь — ездит по стране, ходит в рестораны и принимает гостей, однако по натуре он домосед, привыкший большую часть времени проводить перед монитором компьютера.
Чуть не раскрыли
Эдвард Сноуден рассказал в интервью британской The Guardian, как его план обнародовать секреты американских спецслужб едва не провалился. Выдержки из интервью со Сноуденом, приуроченные к предстоящему 17 сентября выходу в свет его книги Permanent Record, были опубликованы на сайте The Guardian вечером в пятницу.
Как пишет издание, Сноуден сохранял файлы с секретной информацией на старом компьютере, а когда переносил его на другое место, привлек внимание своего начальника, спросившего, чем это занимается подчиненный.
"Я посмотрел на него честными глазами и сказал, что краду секреты", — признался Сноуден. После этого, по его словам, оба они громко рассмеялись, а возникшие было подозрения развеялись.
Как говорит Сноуден, в американских спецслужбах работают "отнюдь не Джеймсы Бонды", а количество внештатных сотрудников, одним из которых был и он сам, в ЦРУ и АНБ очень велико. Он также не стал ни подтверждать, ни опровергать версию о том, что вынес с работы карту памяти с секретными данными внутри кубика Рубика. Этот момент был показан в биографическом фильме Оливера Стоуна "Сноуден" (Snowden, 2016).
"Кубик Рубика может быть очень полезной штукой. Его можно использовать для отвлечения внимания, а также для того, чтобы что-нибудь спрятать", — сказал он.
Одновременно экс-сотрудник АНБ высказал мнение, что "везде политики поняли, что могут использовать технологии, чтобы быть в состоянии на новом уровне влиять на мир". В связи с этим он подчеркнул, что "[президент США Дональд] Трамп — не проблема, а продукт проблемы".
"Мы должны остановить массовый сбор данных", — призвал Сноуден. По его мнению, это касается не только спецслужб, но и таких корпораций, как Facebook и Google. "Если каждый человек в любое время будет подвергаться наблюдению, только на случай, что он может быть однажды опасен, то это изменяет характер общества", — заметил он. "Мы видим новый рост авторитаризма", — полагает Сноуден.
В интервью газете Die Welt он заявил, что не отказался бы от убежища в Германии. "Я думаю, что каждый, кто в определенной степени объективно оценивает историю, поймет, что, если бы Германия приняла меня, то это бы больше не рассматривалось, как враждебный акт против США", — полагает он.
В ноябре в России выйдут мемуары Эдварда Сноудена "Личное дело".
Об истории Сноудена
Бывший сотрудник АНБ в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.
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