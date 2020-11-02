Сноуден подаст заявление на получение российского гражданства

”После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ”, — написал он.

В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

Ранее экс-сотрудник АНБ передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети.