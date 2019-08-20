Сначала мир в Украине, остальное потом. Макрон назвал Путину условие возвращения в G8(12)
Президент Франции Эммануэль Макрон связывает возращение к формату "Большой восьмерки" с урегулированием кризиса на Украине, передает РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон связывает возращение к формату "Большой восьмерки" с урегулированием кризиса на Украине, передает РИА Новости.
"Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России — ред.) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие", — сказал Макрон журналистам перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон за несколько дней до саммита G7 во французском Биаррице.
"Но наша ответственность также в том, чтобы думать о современной геополитике, учитывая переустройство, о котором я только что говорил, новые кризисы", — добавил французский лидер.
Макрон высказался за создание новой архитектуры европейской безопасности совместно с Россией.
"Вопрос G8 зависит от украинского кризиса в очень простой манере. Но с другой стороны, я бы хотел, чтобы в рамках этого переустройства, новой повестки — архитектуры безопасности и доверия, которую я бы хотел запустить совместно, — мы могли бы снять недопонимания, которые иногда существуют между Россией и Евросоюзом на протяжении нескольких десятилетий", — подчеркнул президент Франции.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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