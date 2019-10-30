СМИ: вблизи Норвегии проходит крупнейшая операция российских подлодок со времен холодной войны

При этом источники подчеркнули, что "это не учения, это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США".

"Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными", — приводит телерадиокомпания информацию норвежской разведки.

NRK, ссылаясь на источники в разведке, также отметила, что большое количество подводных лодок российского Северного флота на прошлой неделе попытались незаметно выйти из своих баз на Кольском полуострове в Баренцево и Норвежское моря.

Утверждается, что российские подлодки отрабатывают прорыв линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK) и скрытный выход в максимально отдаленные районы Атлантики.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их и то, как они будут реагировать", — считают источники в разведке Норвегии.