СМИ: В Сирии погибли четверо сотрудников ФСБ России

Все четверо погибших - офицеры управлений "С" и "К". Телеграм-каналы, связанные с российскими силовиками, приводят их имена и звания: майор Руслан Гимадиев, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Булат Ахматьянов, капитан Дмитрий Минов.

На странице в Facebook группы расследователей Conflict Intelligence Team опубликованы фотографии траурных портретов сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Где сделаны эти снимки, не указывается. У всех стоит одна дата смерти - 1 февраля 2020 года - и указано, что они погибли "при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике".

В управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили смерть одного из бывших сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что речь идет о лейтенанте Всеволоде Трофимове.

Россия поддерживает в Сирии режим Башара Асада, в свою очередь Турция помогает сирийским повстанцам. В понедельник Анкара объявили, что в ходе последних боестолкновений с армией Асада, Турция убитыми 6 своих солдат, 35 сирийских военнослужащих были убиты.