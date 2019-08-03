СМИ: В Москве проходят массовые задержания на несогласованной акции протеста. Пострадал боец спецназа

ВМоскве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.
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Власти российской столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры.
Всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации.
Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России.
На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета". Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна.
Как сообщает "Медуза", полиция задержала одного из организаторов — Любовь Соболь — на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре. Соболь вышла из штаба и села в такси. К ней сразу подошли полицейские, показали удостоверения. Затем они силой вытащили ее из машины.
Ближе к 15 часам на Пушкинской площади в Москве начались массовые задержания участников несогласованной акции в поддержку свободных выборов. По информации корреспондента ”Дождя”, задержаны не менее 33 человек.
”МБХ медиа” сообщает о 25 задержанных. Задержания также начались на Трубной площади, откуда до этого ОМОН просто вытеснял собравшихся.
На Пушкинской площади задержан корреспондент ”Дождя” Владимир Роменский. Он рассказал в эфире телеканала, что его задержали, когда он передал микрофон своей коллеге Анне Немзер.
Полицейские осмотрели рюкзак Роменского, достали его аккредитацию и редакционное задание. Вскоре Роменского выпустили из автозака.
Также на Пушкинской площади задержана корреспондент ”Ведомостей” Елена Ванина. Она рассказала, что в автозаке вместе с ней есть несовершеннолетние и мужчина, который говорит, что у него может быть сломана рука.
”Сноб” сообщает о задержании своего корреспондента Никиты Павлюка-Павлюченко. О кратковременном задержании также рассказала корреспондент ”Медиазоны” Анастасия Ясеницкая.
Также был задержан голландский журналист Йост Босман.
На Пушкинской полиция задержала члена Совета по правам человека, главу Комитета против пыток Игоря Каляпина. Об этом он сам рассказал в эфире ”Дождя”.
Его поместили в автозак, который затем направился в отдел полиции.
По данным ”ОВД-Инфо” на 17.00 был задержан 381 человек.
Как сообщило агентство ТАСС, сотрудник спецназа Росгвардии получил вывих руки при задержании протестующего.
Утверждается, что участник акции ”оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади”. Имена сотрудника Росгвардии и участника акции не приводятся.
На сайте московского ГУ МВД России сообщается, что в центре столицы в несанкционированной акции приняли участие порядка 1500 участников. По данным властей, на 18.30 за различные правонарушения были задержаны около 600 человек.
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