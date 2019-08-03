СМИ: В Москве начались массовые задержания на несогласованной акции протеста

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Власти российской столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры.
Всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации.
Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России.
На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета". Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна.
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