СМИ: В Москве начались массовые задержания на несогласованной акции протеста

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Власти российской столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры.

Всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации.

Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России.

На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета". Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна.