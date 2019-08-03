03.08.2019, 13:49

СМИ: В Москве начались массовые задержания на несогласованной акции протеста

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Дополнено в 14.55
Deutsche Welle
EST
СМИ: В Москве начались массовые задержания на несогласованной акции протеста
ITAR-TASS / Scanpix

В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.

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Власти российской столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры.

Всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации.

Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России.

На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета". Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна.

Как сообщает "Медуза", полиция задержала одного из организаторов — Любовь Соболь — на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре. Соболь вышла из штаба и села в такси. К ней сразу подошли полицейские, показали удостоверения. Затем они силой вытащили ее из машины.

Ближе к 15 часам на Пушкинской площади в Москве начались массовые задержания участников несогласованной акции в поддержку свободных выборов. По информации корреспондента ”Дождя”, задержаны не менее 33 человек.

”МБХ медиа” сообщает о 25 задержанных. Задержания также начались на Трубной площади, откуда до этого ОМОН просто вытеснял собравшихся.

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