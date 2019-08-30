СМИ: Украина и Россия начали обмен пленными. Процесс продолжается(31)
Как сообщают в СМИ, Сенцов до сих пор в России и обмен не завершился, так как не готовы нужные документы.
Как сообщают в СМИ, Сенцов до сих пор в России и обмен не завершился, так как не готовы нужные документы.
Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", — говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.
По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.
Между тем, как передает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на сотрудников киевского аэропорта Жуляны, в пассажирском терминале в ближайшие часы не ожидают рейсов из России. Тем не менее журналисты собираются в зале прилетов в Жулянах. ожидая вероятного прибытия спецборта.
Под арестом в РФ находились 24 украинских моряков. Кроме того, по данным Исламовой, в Украину возвращаются политзаключенные — украинский режиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, активист Владимир Балух и общественный деятель Николай Карпюк. Таким образом общий список может составить 28 человек.
Между тем о ситуации с обменом поступают противоречивые сведения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская призвала журналистов не предвосхищать события. "Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", — написала Гитлянская в соцсети Facebook, попросив "не распространять непроверенную информацию".
В свою очередь в СБУ корреспонденту DW сообщили, что до конца недели "ничего не будет".
Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения СМИ об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале офиса утром в пятницу, 30 августа.
"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", — утверждается в сообщении. "Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и множественные "источники", — отметили далее в администрации Зеленского, заодно призвав "понимать последствия дезинформации", назвав ее "игрой с эмоциями общества". В администрации пообещали: "Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам".
Утром 29 августа российские издания сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько часов ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что в московском следственном изоляторе "Лефортово" содержатся более 30 граждан Украины, включая членов экипажей украинских судов, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.
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