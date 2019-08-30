30.08.2019, 07:00

СМИ: Украина и Россия начали обмен пленными. Олег Сенцов освобожден

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СБУ и администрация Зеленского: процесс обмена продолжается
Deutsche Welle
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СМИ: Украина и Россия начали обмен пленными. Олег Сенцов освобожден
Foto: REUTERS/SCANPIX

Задержанные у Керченского пролива моряки, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб возвращаются домой, сообщил в Facebook новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", — говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

Между тем, как передает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на сотрудников киевского аэропорта Жуляны, в пассажирском терминале в ближайшие часы не ожидают рейсов из России. Тем не менее журналисты собираются в зале прилетов в Жулянах. ожидая вероятного прибытия спецборта.

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Под арестом в РФ находились 24 украинских моряков. Кроме того, по данным Исламовой, в Украину возвращаются политзаключенные — украинский режиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, активист Владимир Балух и общественный деятель Николай Карпюк. Таким образом общий список может составить 28 человек.

Противоречивые сведения


Между тем о ситуации с обменом поступают противоречивые сведения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская призвала журналистов не предвосхищать события. "Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", — написала Гитлянская в соцсети Facebook, попросив "не распространять непроверенную информацию".

В свою очередь в СБУ корреспонденту DW сообщили, что до конца недели "ничего не будет".

В администрации Зеленского отрицают окончание процедуры обмена пленными


Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения СМИ об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале офиса утром в пятницу, 30 августа.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", — утверждается в сообщении. "Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и множественные "источники", — отметили далее в администрации Зеленского, заодно призвав "понимать последствия дезинформации", назвав ее "игрой с эмоциями общества". В администрации пообещали: "Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам".

Об обмене пленными сообщили накануне


Утром 29 августа российские издания сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько часов ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что в московском следственном изоляторе "Лефортово" содержатся более 30 граждан Украины, включая членов экипажей украинских судов, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.

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