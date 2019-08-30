СМИ: Украина и Россия начали обмен пленными. Олег Сенцов освобожден

Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", — говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

Между тем, как передает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на сотрудников киевского аэропорта Жуляны, в пассажирском терминале в ближайшие часы не ожидают рейсов из России. Тем не менее журналисты собираются в зале прилетов в Жулянах. ожидая вероятного прибытия спецборта.

Под арестом в РФ находились 24 украинских моряков. Кроме того, по данным Исламовой, в Украину возвращаются политзаключенные — украинский режиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, активист Владимир Балух и общественный деятель Николай Карпюк. Таким образом общий список может составить 28 человек.

Противоречивые сведения