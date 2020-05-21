СМИ: У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в Москву на самолете

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких. Правда, пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением.