21.05.2020, 16:33

СМИ: У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в Москву на самолете

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Ramzan Kadõrov
Ramzan KadõrovFoto: Ramil Sitdikov, Sputnik

Телеграмм-канал BAZA сообщает, что у главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Накануне руководителя Чеченской республики доставили в Москву, в одну из лучших клиник. В столицу он добирался на самолёте.

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких. Правда, пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением.

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