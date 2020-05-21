21.05.2020, 16:33
СМИ: У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в Москву на самолете(11)
Телеграмм-канал BAZA сообщает, что у главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Накануне руководителя Чеченской республики доставили в Москву, в одну из лучших клиник. В столицу он добирался на самолёте.
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