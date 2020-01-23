СМИ: сестра премьер-министра РФ Мишустина владеет недвижимостью почти на миллиард рублей

Стениной принадлежит квартира площадью более 170 квадратных метров в жилом комплексе Knightsbridge Private Park, расположенном в центре Москвы в районе Хамовники на улице Ефремова. По оценке издания, квартира стоит около 180 миллионов рублей.

В Росреестре имя собственника квартиры в Хамовниках скрыто, вместо него указана ”Российская Федерация” (так часто поступают, чтобы скрыть недвижимость чиновников и их родственников). ”Русская служба Би-би-си” отмечает, что номер свидетельства, на основании которого ”Российская Федерация” стала владельцем квартиры в системе Росреестра, совпадает с номером свидетельства в базе ФНС, по которому Стенина получила ту же квартиру.

Также Наталия Стенина с 2014 года владеет элитной недвижимостью в коттеджном поселке Agalarov Estate, расположенном в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. Дом и земельный участок в Росреестре записаны на ”Российскую Федерацию”, но в базе ФНС недвижимость числится за Стениной. Кроме того, сын Стениной Михаил ранее опубликовал во ”ВКонтакте” фотографию, сделанную возле входа в дом в поселке. На здании виден номер, совпадающий с номером дома, которым владеет ”Российская Федерация”. Стоимость этой недвижимости — около 370 миллионов рублей.