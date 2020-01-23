СМИ: сестра премьер-министра РФ Мишустина владеет недвижимостью почти на миллиард рублей

Также Стенина владеет недвижимостью на Николиной горе на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Здесь у нее два дома площадью 740 квадратных метров и 150 квадратных метров. В 2009 году она получила их в подарок от своего бизнес-партнера по ресторанному бизнесу Александра Удодова, которого связывают с Михаилом Мишустиным.
”Открытые медиа” ранее сообщали, что семья Мишустина владеет 2,6 гектара земли на Николиной горе стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Из них Стениной принадлежит 1,3 гектара. В Росреестре имя владельца скрыто, но в базе ФНС недвижимость записана как ее собственность. Цена недвижимости на Николиной горе — около 350 миллионов рублей.
Помимо этого Наталия Стенина с партнерами владеет зданием на Тверском бульваре Москвы, где ранее располагался ресторан ”Недальний Восток”. Доля Стениной стоит около 140 миллионов рублей. С 2015 года сестра премьер-министра также владела 25% этого ресторана, но в 2019 году заведение закрылось.
Наталия Стенина в начале нулевых годов работала в ”Аэрофлоте”, рассказал изданию источник, имеющий доступ к базам персональных данных россиян. Работала ли она где-то после этого, неизвестно. При этом, как допускает ”Русская служба Би-би-си”, Стенина может владеть долями в непубличных компаниях.
Наталия Стенина и пресс-служба правительства РФ пока не комментировали эту информацию.
Контракты и декрет для пап: как изменился Трудовой кодекс в РБ
На борту упавшего в Иране Boeing 737 нашли записку
Соболенко обратилась в полицию из-за комментария в Instagram
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко