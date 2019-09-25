25.09.2019, 09:10

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Как стало известно газете “Коммерсант”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил.

Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В своем послании (”Ъ” ознакомился с содержанием документа) Владимир Путин, в частности, пишет: ”Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия”.

Напомним, США 2 февраля вышли из Договора о РСМД, объяснив это двумя причинами. Во-первых, по утверждению Вашингтона, Москва на протяжении нескольких лет нарушала обязательство ”не производить и не испытывать крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет”. Ракетой-нарушителем американская сторона считает разработку КБ ”Новатор” 9М729.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: