СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В своем послании (”Ъ” ознакомился с содержанием документа) Владимир Путин, в частности, пишет: ”Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия”.

Напомним, США 2 февраля вышли из Договора о РСМД, объяснив это двумя причинами. Во-первых, по утверждению Вашингтона, Москва на протяжении нескольких лет нарушала обязательство ”не производить и не испытывать крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет”. Ракетой-нарушителем американская сторона считает разработку КБ ”Новатор” 9М729.