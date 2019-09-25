СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Как стало известно газете “Коммерсант”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил.
Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В своем послании (”Ъ” ознакомился с содержанием документа) Владимир Путин, в частности, пишет: ”Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия”.
Напомним, США 2 февраля вышли из Договора о РСМД, объяснив это двумя причинами. Во-первых, по утверждению Вашингтона, Москва на протяжении нескольких лет нарушала обязательство ”не производить и не испытывать крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет”. Ракетой-нарушителем американская сторона считает разработку КБ ”Новатор” 9М729.
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
«Все переломано»: братья истязали студентку до смерти
Женщина закопала в саду ненужные шины. Соседи очарованы итогом
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей россиянки