СМИ: Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

”Медуза” проанализировала видеоролики очевидцев стрельбы на Лубянке вечером 19 декабря, когда в результате нападения 39-летнего Евгения Манюрова на здание ФСБ погибли двое сотрудников ведомства — их имена не известны. Самого Манюрова тоже застрелили в результате спецоперации силовиков — но если сопоставить происходящее на нескольких видео, можно предположить, что стрельба продолжалась и после того, как Манюров был убит. В результате как минимум один из пострадавших мог стать жертвой беспорядочной стрельбы силовиков, поскольку разные ведомства не скоординировали свои действия, говорят источники ”Медузы”.

Вечером 19 декабря в районе Лубянской площади началась стрельба: 39-летний Евгений Манюров открыл огонь возле приемной ФСБ на улице Кузнецкий Мост и продолжал стрелять, продвигаясь в сторону Лубянской площади, пока сам не был застрелен бойцами спецназа. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще один умер от полученных ран вечером 20 декабря. Еще пять человек получили ранения — то есть, как отмечает Следственный комитет, всего жертвами нападения стали семеро (вечером предыдущего дня Минздрав сообщал о шести жертвах атаки). Как выяснила ”Медуза”, сопоставив видео очевидцев с места событий, один из пострадавших мог быть ранен самими силовиками уже после того, как Евгения Манюрова убили.