СМИ: Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

”Медуза” проанализировала видеоролики очевидцев перестрелки на Лубянке в Москве. Судя по всему, один из раненых мог пострадать от действий силовиков.
”Медуза” проанализировала видеоролики очевидцев стрельбы на Лубянке вечером 19 декабря, когда в результате нападения 39-летнего Евгения Манюрова на здание ФСБ погибли двое сотрудников ведомства — их имена не известны. Самого Манюрова тоже застрелили в результате спецоперации силовиков — но если сопоставить происходящее на нескольких видео, можно предположить, что стрельба продолжалась и после того, как Манюров был убит. В результате как минимум один из пострадавших мог стать жертвой беспорядочной стрельбы силовиков, поскольку разные ведомства не скоординировали свои действия, говорят источники ”Медузы”.
Вечером 19 декабря в районе Лубянской площади началась стрельба: 39-летний Евгений Манюров открыл огонь возле приемной ФСБ на улице Кузнецкий Мост и продолжал стрелять, продвигаясь в сторону Лубянской площади, пока сам не был застрелен бойцами спецназа. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще один умер от полученных ран вечером 20 декабря. Еще пять человек получили ранения — то есть, как отмечает Следственный комитет, всего жертвами нападения стали семеро (вечером предыдущего дня Минздрав сообщал о шести жертвах атаки). Как выяснила ”Медуза”, сопоставив видео очевидцев с места событий, один из пострадавших мог быть ранен самими силовиками уже после того, как Евгения Манюрова убили.
На опубликованных в интернете видеозаписях очевидцев, в том числе сделанных из помещения в здании ФСБ — с комментариями, предположительно, сотрудников ведомства за кадром, — зафиксирован момент расстрела стрелка. Однако уже после этого слышится стрельба из автоматического оружия — и предполагаемые сотрудники спецслужбы задаются вопросом: ”В кого они еще стреляют? Он что — не один?” В день инцидента ФСБ сообщила об убийстве нападавшего около 19:08, а последние выстрелы, по свидетельству корреспондента ”Медузы”, прозвучали около 19:15.
На записи, сделанной с другого ракурса, есть кадры расстрела мужчины, перебегающего парковку возле здания ФСБ, где занял позицию стрелок. ”Медуза” сопоставила различные видео, их аудиодорожки и звуки выстрелов на них. Из них можно сделать вывод, что силовики не знали, сколько точно стрелков им противостоит, а между подразделениями и ведомствами отсутствовала координация — поэтому разные группы продолжали вести огонь уже после того, как был застрелен единственный нападавший.
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