СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти

Чиновник сначала отказался, ссылаясь на семейные обстоятельства, что вызвало замешательство в руководстве ЦРУ и даже сомнения в надежности этого человека, отмечает NYTimes. Несколько месяцев спустя, после получения ряда запросов от СМИ, ЦРУ снова настояло на отъезде информатора, и на этот раз он согласился. В результате завершилась карьера одного из самых важных источников ЦРУ, и разведка осталась "без глаз" в ситуации с довыборами в Конгресс 2018 года, отмечает издание.

Об исчезновении Смоленкова писало издание Daily Storm и отмечало, что он работал в посольстве России в США, когда дипмиссию возглавлял Юрий Ушаков, ныне помощник президента России. Он работал секретарем в этом посольстве, а также в аппарате правительства России, а в 2010 году президент Дмитрий Медведев своим указом присвоил ему чин государственного советника третьего класса.

Некоторые источники "Коммерсанта" в российских госструктурах говорят, что Смоленков продолжал работать с Юрием Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался его доверием. "Это серьезно", — сказал изданию один из чиновников. По словам других источников, он вряд ли мог передавать американцам ценную информацию, поскольку занимался не содержательной работой, а скорее технической: закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства.

По сведениям источников NYTimes, этот чиновник не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно его видел и имел доступ к тому высокому уровню в Кремле, на котором принимаются решения. Газета узнала, что информатор помог ЦРУ прийти к выводу о том, что президент Владимир Путин дал приказ о вмешательстве в выборы в США и руководил процессом, в том числе дал указание о взломе серверов руководства Демократической партии США. Разведка США в 2017 году опубликовала доклад, в котором возложила на российского лидера ответственность за вмешательство.

Смоленков с женой и тремя детьми уехал в отпуск 14 июня 2017 года, в сентябре по факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве, писало Daily Storm. Дело возбудило одно из управления СКР в Москве, расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось, говорят источники "Коммерсанта" в силовых структурах. В результате следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленковы живы и живут в другой стране.

На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости "Коммерсантъ" нашел данные о том, что некие Олег и Антонина Смоленковы (так звали пропавших супругов) 5 июня 2018 года купили дом в Стаффорде (Виргиния) площадью около 760 кв. метров с участком в 1,2 га.

Бывший информатор, не прячась, живет под своим именем в окрестностях Вашингтона и находится под госохраной, рассказали NBC News действующие и бывшие правительственные чиновники. Телеканал узнал его имя, но по просьбе источников его не раскрывает, чтобы не поставить этого человека под угрозу. Корреспондент NBC нашел его дом, позвонил в дверь, и через несколько минут к нему подъехали двое мужчин на внедорожнике и спросили, что ему нужно. Они назвались друзьями этого человека.