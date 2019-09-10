10.09.2019, 09:55

СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти

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Интерфакс
EST 7
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США. Также имя Смоленкова назвали некоторые телеграм-каналы.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх и в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня. Ее источники говорят, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, когда в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США. Когда в ходе расследования этого вмешательства СМИ начали узнавать о существовании такого источника, в конце 2016 года было принято решение его эвакуировать, пишет газета.

Чиновник сначала отказался, ссылаясь на семейные обстоятельства, что вызвало замешательство в руководстве ЦРУ и даже сомнения в надежности этого человека, отмечает NYTimes. Несколько месяцев спустя, после получения ряда запросов от СМИ, ЦРУ снова настояло на отъезде информатора, и на этот раз он согласился. В результате завершилась карьера одного из самых важных источников ЦРУ, и разведка осталась "без глаз" в ситуации с довыборами в Конгресс 2018 года, отмечает издание.

Об исчезновении Смоленкова писало издание Daily Storm и отмечало, что он работал в посольстве России в США, когда дипмиссию возглавлял Юрий Ушаков, ныне помощник президента России. Он работал секретарем в этом посольстве, а также в аппарате правительства России, а в 2010 году президент Дмитрий Медведев своим указом присвоил ему чин государственного советника третьего класса.

Некоторые источники "Коммерсанта" в российских госструктурах говорят, что Смоленков продолжал работать с Юрием Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался его доверием. "Это серьезно", — сказал изданию один из чиновников. По словам других источников, он вряд ли мог передавать американцам ценную информацию, поскольку занимался не содержательной работой, а скорее технической: закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства.

По сведениям источников NYTimes, этот чиновник не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно его видел и имел доступ к тому высокому уровню в Кремле, на котором принимаются решения. Газета узнала, что информатор помог ЦРУ прийти к выводу о том, что президент Владимир Путин дал приказ о вмешательстве в выборы в США и руководил процессом, в том числе дал указание о взломе серверов руководства Демократической партии США. Разведка США в 2017 году опубликовала доклад, в котором возложила на российского лидера ответственность за вмешательство.

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Смоленков с женой и тремя детьми уехал в отпуск 14 июня 2017 года, в сентябре по факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве, писало Daily Storm. Дело возбудило одно из управления СКР в Москве, расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось, говорят источники "Коммерсанта" в силовых структурах. В результате следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленковы живы и живут в другой стране.

На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости "Коммерсантъ" нашел данные о том, что некие Олег и Антонина Смоленковы (так звали пропавших супругов) 5 июня 2018 года купили дом в Стаффорде (Виргиния) площадью около 760 кв. метров с участком в 1,2 га.

Бывший информатор, не прячась, живет под своим именем в окрестностях Вашингтона и находится под госохраной, рассказали NBC News действующие и бывшие правительственные чиновники. Телеканал узнал его имя, но по просьбе источников его не раскрывает, чтобы не поставить этого человека под угрозу. Корреспондент NBC нашел его дом, позвонил в дверь, и через несколько минут к нему подъехали двое мужчин на внедорожнике и спросили, что ему нужно. Они назвались друзьями этого человека.

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