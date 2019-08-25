СМИ: лидеры ”Большой семерки” решили, что возвращать Россию в группу еще рано

Лидеры G7 считают, что еще ”слишком рано” возвращать Россию в группу, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что допускает возможность приглашения России на следующий саммит ”Большой семерки”, который пройдет в США.

Дональд Трамп неоднократно призывал восстановить Россию в ”Большой семерке”. В последний он озвучил такое предложение за несколько дней до саммита в Биаррице.

21 августа канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Макрон фактически опроверг новость CNN, заявив, что возвращение России в G7 до разрешения украинского кризиса стало бы ”стратегической ошибкой” и знаком ”слабости”.