19.08.2019, 15:55

СМИ: крупнейшими должниками России являются Белоруссия и Украина. Последняя признает лишь небольшую часть долга

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РБК
EST
raha
Foto: Andres Putting

Программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, засекречена, однако РБК обнаружил по меньшей мере 17 государств, которые суммарно должны России около $27 млрд.

Российское правительство традиционно держит в секрете финансовые и экспортные кредиты, выдаваемые другим государствам. Информация становится публичной, только если Россия подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой, если о таких займах рассказывают официальные лица или же информация раскрывается по линии государства-заемщика.

Непрозрачность программы госкредитов объясняется тем, что, во-первых, большинство таких займов носят не чисто коммерческий, а политический характер, во-вторых, многие займы предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое по большей части засекречено. Москва, например, кредитовала Армению, Венесуэлу, Индию, Индонезию именно в целях закупок российских вооружений.

Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.

На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина — около $3,7 млрд в сумме.

Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года.

Украина, со своей стороны, учитывает только долг перед Россией на $0,61 млрд, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа.

Венесуэла — основной должник России за пределами постсоветского пространства, если ориентироваться на открытые данные. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. А восходит он к кредиту 2011 года, который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений.

Около $3 млрд России должна Куба, но точных данных по кубинской задолженности нет (Министерство финансов республики не ответило на запрос РБК).

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